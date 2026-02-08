Horóscopo chino 2026: los signos que tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru
El Año del Caballo de Fuego traerá pasión, movimiento y decisiones clave en el plano afectivo. Según Ludovica Squirru, algunos signos del horóscopo chino sentirán con más fuerza esta energía y tendrán oportunidades especiales en el amor durante 2026.
Con el inicio del año del Caballo de Fuego 2026, Ludovica Squirru analizó el clima emocional que atravesará a los signos del horóscopo chino y fue clara al identificar cuáles contarán con un impulso particular en el plano amoroso. De acuerdo con la astróloga, será un período atravesado por la pasión, el dinamismo y la intensidad, en el que los vínculos cobrarán un protagonismo especial.
La energía del Caballo de Fuego se caracteriza por su fuerza expansiva, vital y aventurera. Este ciclo invita a tomar decisiones, a abrirse a experiencias nuevas y a vivir el deseo con mayor libertad. En ese marco, hay signos que logran alinearse mejor con esta vibración y encuentran oportunidades concretas para iniciar o consolidar relaciones afectivas.
Los signos del horóscopo chino que tendrán un impulso especial en el amor en 2026
El Tigre aparece entre los principales beneficiados, ya que el Caballo actúa como un aliado natural para este signo. Según Squirru, en el plano amoroso recupera fuerza, iniciativa y atractivo personal. Las relaciones ganan dinamismo, se consolidan sociedades afectivas potentes y emergen vínculos pasionales que devuelven entusiasmo y deseo de avanzar.
Otro de los signos destacados es el Perro. Para Ludovica, el 2026 habilita la posibilidad de construir alianzas profundas y relaciones con proyección. Se trata de un período ideal para ordenar la vida afectiva, estabilizar vínculos y asumir compromisos desde una postura más auténtica y consciente.
La Cabra, en cambio, vivirá el amor desde un lugar sensible y creativo. El Caballo de Fuego potencia su capacidad expresiva y su conexión comunitaria, haciendo del 2026 un año favorable para sostener proyectos en común, construir en equipo y fortalecer lazos a partir de la empatía y el cuidado compartido.
Por último, el Conejo recibe la energía del Caballo como un llamado a activarse emocionalmente. Este signo se reconecta con su intuición, recupera su brillo interior y encuentra oportunidades para vivir experiencias sentimentales intensas y significativas, aunque deberá aprender a administrar el vértigo y no dejarse arrastrar por el exceso de estímulos.