Horóscopo chino 2026: los signos que tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

Con el inicio del año del Caballo de Fuego 2026, Ludovica Squirru analizó el clima emocional que atravesará a los signos del horóscopo chino y fue clara al identificar cuáles contarán con un impulso particular en el plano amoroso. De acuerdo con la astróloga, será un período atravesado por la pasión, el dinamismo y la intensidad, en el que los vínculos cobrarán un protagonismo especial.