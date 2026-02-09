Secciones
Mundo

El FBI dice que no había una red de explotación sexual en el caso Epstein

La agencia da por ciertos las violaciones, pero no que haya una organización para cometerlas.

Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein
Hace 4 Hs

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Una investigación conducida por el FBI, a partir del examen “minucioso” de los registros bancarios y correos electrónicos de Jeffrey Epstein, de sus propiedades y conexiones con algunas de las personas más influyentes del mundo concluyó que el delincuente sexual, condenado en 2008 y fallecido en su celda en 2019, no lideraba una red de tráfico sexual al servicio de hombre poderosos.

Los investigadores recopilaron abundantes pruebas, con innumerables testimonios de víctimas, de que el magnate abusó sexualmente de menores, encontraron poca evidencia de que liderara una red de tráfico sexual al servicio de hombres poderosos, según una revisión de los registros internos del Departamento de Justicia realizada por la agencia Associated Press.

Una ola de renuncias en Europa por el caso Epstein

Una ola de renuncias en Europa por el caso Epstein

Los videos y fotos incautados de las casas de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes no mostraban a víctimas sufriendo abusos ni involucraban a nadie más en sus crímenes, escribió un fiscal en un memorando de 2025. En un examen de los registros financieros de Epstein, incluidos los pagos que hizo a entidades vinculadas a figuras influyentes del ámbito académico, las finanzas y la diplomacia global, no se encontró vínculos con actividades delictivas, según otro memorando interno de 2019.

Sin confirmación

Aunque una de las víctimas de Epstein hizo afirmaciones muy difundidas de que él “la prestó” a sus amigos ricos, los agentes no pudieron confirmarlo ni encontraron otras víctimas que contaran una historia similar, según los registros.

En un resumen de investigación, los agentes dijeron que “cuatro o cinco” víctimas afirmaron que otros hombres o mujeres habían abusado sexualmente de ellas. Sin embargo, señalaron que no había evidencia para acusar federalmente a estos individuos, por lo que los casos fueron remitidos a las fuerzas del orden locales.

Caso Epstein: otros famosos que aparecen en los mails

Caso Epstein: otros famosos que aparecen en los mails

La AP y otras organizaciones de medios siguen revisando millones de páginas de documentos divulgados por el Departamento de Justicia en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein y consideran que es posible que esos registros contengan pruebas que los investigadores hayan pasado por alto.

Temas Jeffrey Epstein
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Control al ICE en Nueva York: desplegarán observadores

Control al ICE en Nueva York: desplegarán observadores

Lo más popular
La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín
1

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Carnaval 2026: tres destinos imperdibles para viajar durante el feriado largo en Argentina
2

Carnaval 2026: tres destinos imperdibles para viajar durante el feriado largo en Argentina

Diseño y energía: cómo influye el color verde en la cocina, según el Feng Shui
3

Diseño y energía: cómo influye el color verde en la cocina, según el Feng Shui

Cómo el sueño afecta a las hormonas del hambre a partir de los 40
4

Cómo el sueño afecta a las hormonas del hambre a partir de los 40

Entrenar con auriculares: los riesgos para la audición y la seguridad que advierten los especialistas
5

Entrenar con auriculares: los riesgos para la audición y la seguridad que advierten los especialistas

Cómo armar un desayuno equilibrado y saludable, según expertos de Harvard
6

Cómo armar un desayuno equilibrado y saludable, según expertos de Harvard

Más Noticias
Seattle Seahawks vuelve a ser el rey de la NFL tras 12 años

Seattle Seahawks vuelve a ser el rey de la NFL tras 12 años

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

Quinta Agronómica: suman otro acceso vehicular

Quinta Agronómica: suman otro acceso vehicular

Rechazo a la reforma laboral: la CGT desafiará el protocolo antipiquetes

Rechazo a la reforma laboral: la CGT desafiará el protocolo antipiquetes

Cuneo Libarona: “el chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace”

Cuneo Libarona: “el chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace”

El Ministerio de Educación de Tucumán suma herramientas para alumnos con necesidades especiales

El Ministerio de Educación de Tucumán suma herramientas para alumnos con necesidades especiales

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

En épocas de inteligencia artificial, la Psicología promete tanto como los algoritmos

En épocas de inteligencia artificial, la Psicología promete tanto como los algoritmos

Comentarios