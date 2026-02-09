El FBI dice que no había una red de explotación sexual en el caso Epstein

Los videos y fotos incautados de las casas de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes no mostraban a víctimas sufriendo abusos ni involucraban a nadie más en sus crímenes, escribió un fiscal en un memorando de 2025. En un examen de los registros financieros de Epstein, incluidos los pagos que hizo a entidades vinculadas a figuras influyentes del ámbito académico, las finanzas y la diplomacia global, no se encontró vínculos con actividades delictivas, según otro memorando interno de 2019.