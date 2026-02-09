Una ola de renuncias en Europa por el caso Epstein

PARIS, Francia/LONDRES, Reino Unido.- El gobierno francés saludó la dimisión del presidente del Instituto del Mundo Árabe (IMA), el ex ministro Jack Lang, tras la apertura de una investigación por sus supuestos vínculos con el financiero estadounidense y condenado delincuente sexual Jeffrey Epstein.
Lang, de 86 años, es la personalidad francesa de más alto perfil que aparece en los documentos publicados por la justicia de Estados Unidos sobre Epstein. El financiero neoyorquino fue condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor y hallado muerto en prisión en 2019, cuando iba a ser juzgado por explotación sexual de mujeres, incluidas menores.
“Ha tomado la única decisión posible, la única decisión deseable en esta situación. La situación era, a mi juicio, insostenible”, afirmó la portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon.
El Instituto del Mundo Árabe, una institución cultural que tiene un papel diplomático, depende del Ministerio de Exteriores.
Lang, figura histórica del Partido Socialista francés y conocido por su labor como ministro de Cultura durante la presidencia de François Mitterrand en los años 80 Y 90, ocupaba la presidencia del IMA desde 2013.
Su abogado, Laurent Merlet, declaró a la cadena BFM TV que su cliente estaba “muy triste” por dejar el IMA pero que “no permitirá que las calumnias ganen terreno”. Lang niega cualquier irregularidad y asegura que solo recurrió a Epstein en su condición de filántropo.
El viernes, la Fiscalía francesa anunció la apertura de una investigación preliminar contra él y su hija, Caroline Lang, por “blanqueo de capitales procedentes de fraude fiscal agravado” debido a sus presuntos vínculos financieros con Epstein.
Antes de que se conociera su dimisión, Lang dijo a la agencia AFP que las acusaciones en su contra son infundadas y se mostró favorable a la investigación.
“Aportará luz sobre las acusaciones que cuestionan mi probidad y honor”, afirmó Lang, cuyo nombre aparece más de 670 veces en los documentos.
Su hija Caroline dimitió el lunes de la presidencia de un sindicato de productores de cine tras las revelaciones sobre una sociedad offshore que había fundado en 2016 junto con Epstein.
Caroline Lang también figuraba en el testamento de Epstein como beneficiaria de cinco millones de dólares, según el medo de investigación Mediapart. Según el diario “Le Monde”, ningún documento publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugiere que Lang o su hija estuvieran implicados en los delitos sexuales de Epstein.
Lang célebre por impulsar la Fiesta de la Música, una gran celebración en la calle que pervive hasta hoy y que otros países han adoptado. También supervisó grandes proyectos de arquitectura moderna, como la construcción de la Pirámide del Louvre y la Ópera de la Bastilla. La presión pública sobre Lang aumentó a lo largo de la semana pese a su insistencia en que no había cometido ninguna falta y en que desconocía el comportamiento delictivo de Epstein.
En el Reino Unido, los coletazos del escándalo político que causó la difusión de los correos electrónicos de Epstein no se detienen. Ayer fue el turno de renunciar de Morgan McSweeney, jefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer.
El gobierno de Starmer está sumido en una crisis sin precedentes luego de las últimas revelaciones sobre las relaciones entre el ex embajador y Epstein.
McSweeney anunció su renuncia, por haber aconsejado al jefe de gobierno laborista que nombre a Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus conocidas relaciones con Epstein. “Tras una madura reflexión, decidí renunciar al gobierno. El nombramiento de Mandelson fue un error (...) Aconsejé al primer ministro este nombramiento y asumo la responsabilidad”, anunció McSweeney en una declaración escrita entregada a la BBC.
Starmer nombró a Mandelson, ex ministro laborista y comisario europeo en diciembre de 2024 en ese puesto estratégico con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca.
Sin embargo, lo destituyó en septiembre de 2025 tras la publicación de documentos del caso Epstein que mostraban la magnitud de sus relaciones con Epstein. Nuevos documentos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relanzaron la polémica al revelar que Mandelson entregó información que podía beneficiar en los negocios a Epstein, especialmente cuando era ministro en el gobierno de Gordon Brown entre 2008 y 2010.
Acusación china: el Dalai Lama “nunca se reunió” con Epstein
El jefe espiritual budista en exilio Dalai Lama “nunca se reunió” con Jeffrey Epstein, indicó su oficina, luego de que medios chinos reportaran que su nombre aparece en los archivos. Una investigación de los millones de documentos del expediente Epstein, difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, registró que el nombre del dalai lama aparece en 154 ocasiones. Sin embargo no hay mención de un encuentro entre ambos.
“Algunos artículos recientes en medios y publicaciones en las redes sociales sobre los ‘expedientes Epstein’ tratan de establecer una relación entre su santidad el dalai lama y Jeffrey Epstein”,declaró la oficina del líder espiritual en un comunicado publicado en X.
“Podemos confirmar sin equivocación que su santidad nunca se encontró con Jeffrey Epstein ni autorizó a nadie a verlo o interactuar con él a su nombre”, añade el comunicado.
La cadena estatal China Global Television Network (CGTN) reportó el jueves que que el dalai lama aparece al menos 169 veces en los documentos del caso Epstein. Según CGTN, un correo de 2012 proveniente de un emisor censurado sugería a una persona asistir a un evento en una isla a donde “el dalai lama vendría”.