Una ola de renuncias en Europa por el caso Epstein

Lang célebre por impulsar la Fiesta de la Música, una gran celebración en la calle que pervive hasta hoy y que otros países han adoptado. También supervisó grandes proyectos de arquitectura moderna, como la construcción de la Pirámide del Louvre y la Ópera de la Bastilla. La presión pública sobre Lang aumentó a lo largo de la semana pese a su insistencia en que no había cometido ninguna falta y en que desconocía el comportamiento delictivo de Epstein.