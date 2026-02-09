Caso Epstein: otros famosos que aparecen en los mails

No obstante, fiscales, jueces y periodistas de investigación coinciden en que la mención de un nombre en estos archivos no constituye prueba de delito ni imputación penal. En la mayoría de los casos, se trata de contactos sociales, invitaciones, encuentros públicos o registros administrativos que no acreditan participación en los crímenes cometidos por el financista, fallecido en 2019 mientras estaba detenido.