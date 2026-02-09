Caso Epstein: otros famosos que aparecen en los mails

La reciente desclasificación de documentos judiciales vinculados a Jeffrey Epstein reavivó una polémica que atraviesa fronteras y ámbitos de poder.
Correos electrónicos, listas de contactos, registros de vuelos y fotografías que formaban parte de causas judiciales en Estados Unidos volvieron a circular con fuerza y colocaron en el centro de la escena a figuras de la política, y también del espectáculo.
No obstante, fiscales, jueces y periodistas de investigación coinciden en que la mención de un nombre en estos archivos no constituye prueba de delito ni imputación penal. En la mayoría de los casos, se trata de contactos sociales, invitaciones, encuentros públicos o registros administrativos que no acreditan participación en los crímenes cometidos por el financista, fallecido en 2019 mientras estaba detenido.
Entre los nombres más conocidos que aparecen mencionados en distintos documentos figuran personajes como Naomi Campbell, una de las supermodelos más reconocidas del mundo, o Mick Jagger, líder de The Rolling Stones. Michael Jackson también aparece en fotografías grupales tomadas en encuentros sociales. Las menciones no los vinculan a investigaciones penales relacionadas con Epstein.