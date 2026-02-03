Ranking del asado argentino: cuáles son los mejores y peores cortes

Los rituales veraniegos implican un incremento exponencial de los eventos favoritos de los argentinos: los asados, cita ineludible de los domingos y repetible las veces que el almanaque permita. Con más dedicación para las largas horas de cocción y las prolongadas charlas de sobremesa, el período estival se vuelve el predilecto de las reuniones alrededor de la parrilla. En honor a ello, desde la prestigiosa plataforma Taste Atlas elaboraron el listado del mejor y el peor asado.