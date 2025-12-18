Última oportunidad para ver de cerca el cometa 3I/ATLAS: ¿cuándo y cómo verlo?

El cometa 31/ATLAS ha sido noticia desde que fue descubierto el 1 de julio de 2025. Principalmente debido a la teoria del cientifico que lo descubrió Avi Loeb que planteaba que las irregularidades en su comportamiento, como detenerse en algunos planetas y el movimiento de su cola, podrían ser explicadas con que es un objeto que contiene vida.
De acuerdo con los reportes de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el cuerpo celeste está próximo a alcanzar su punto de mayor cercanía con la Tierra, este viernes 19 de diciembre. Este evento astronómico representa la culminación de su trayectoria por nuestro entorno inmediato, permitiendo una observación detallada antes de que se aleje definitivamente hacia las profundidades del espacio.
Este hallazgo representa apenas el tercer objeto interestelar registrado en la historia de la astronomía moderna. Se suma así a la selecta lista integrada originalmente por ‘Oumuamua, detectado en 2017, y el cometa 2I/Borisov, identificado en 2019, consolidando el estudio de visitantes provenientes de otros sistemas estelares.
La última oportunidad para observar de cerca al 3I/ATLAS
Este 19 de diciembre, 3I/Atlas se aproximará lo más cerca posible de la Tierra. Este evento, junto con los días previos y posteriores, representa la última oportunidad para los observatorios terrestres y también para los cazadores de cometas humanos que podrán capturar y estudiar el objeto en su camino de regreso fuera del Sistema Solar. Luego de ello, nunca más podremos volver a verlo.
En octubre de 2025, el cometa pasó detrás del Sol y para finales de ese mes, se volvió observable desde la Tierra; de hecho, las exploraciones astrométricas se reanudaron el 31 de ese mes. Incluso, 3I/Atlas puede verse en el cielo antes del amanecer, con un pequeño telescopio hasta la primavera boreal de 2026, según informaron desde la NASA.
Cómo ver el cometa 3I/ATLAS con telescopios pequeños
Tras la obtención de la primera fotografía con el telescopio Discovery, el científico californiano Qicheng Zhang consiguió visualizar el cometa con otro equipo de observación. Utilizó un reflector personal, un modelo Ritchey-Chrétien de 152 milímetros, situado a unos 16 grados de la posición solar. El investigador compartió esta foto del cometa el día 2 de noviembre, mostrando un punto blanco en la inmensidad oscura del universo.
Zhang aprovechó la oportunidad para comunicar a los aficionados sobre la actual visibilidad del fenómeno cósmico. El astrónomo indicó que ahora mismo es posible observarlo al amanecer, inclusive con equipos de observación pequeños y en entornos menos que ideales. El requisito fundamental para lograr verlo es contar con un horizonte oriental despejado y situado muy bajo.