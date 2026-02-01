La motosierra siguió en diciembre: cuáles son los organismos del Estado nacional con más despidos
Según el último informe del INDEC, la dotación total de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se ubicó en torno a los 280.000 trabajadores en diciembre de 2025. El ajuste acumulado desde el inicio de la gestión ya supera los 63.000 puestos.
El ajuste del empleo estatal continuó avanzando hacia el cierre de 2025 y dejó una nueva fotografía de la estructura del sector público nacional. Los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes a diciembre mostraron que la reducción de personal no solo se sostuvo en el tiempo, sino que consolidó una caída significativa desde diciembre de 2023, con impactos diferenciados según áreas, organismos y empresas del Estado.
De acuerdo con el informe “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades”, la planta total se ubicó en diciembre de 2025 en 280.120 trabajadores, lo que implicó una caída interanual del 7,2% y una baja mensual del 0,6%. El recorte se convirtió así en uno de los rasgos más persistentes de la política fiscal del Gobierno.
Ese proceso avanzó en paralelo a un mercado laboral privado cada vez más frágil, lo que volvió a poner en el centro del debate el impacto social del ajuste y la capacidad de la economía para generar empleo registrado.
Una caída sostenida en todo el sector público
El desagregado por tipo de organismo reflejó que ningún segmento quedó al margen del ajuste. La administración pública nacional concentró 190.936 puestos, con una baja interanual del 7,1%, mientras que las empresas y sociedades del Estado registraron 89.184 trabajadores, con una contracción del 7,4%.
En términos absolutos, la reducción se distribuyó entre la administración centralizada, descentralizada, desconcentrada y otros entes, confirmando el carácter generalizado del recorte.
Un análisis complementario elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 el sector público nacional perdió 63.234 puestos de trabajo, lo que representó una caída del 18,4% de la dotación total. “El recorte persistente en el empleo público se verificó en todos los meses de la gestión libertaria”, señaló el informe, elaborado en base a datos oficiales del INDEC.
Según ese relevamiento, en términos absolutos el mayor ajuste recayó sobre las empresas y sociedades del Estado, seguidas por la administración descentralizada y la administración centralizada. En términos porcentuales, sin embargo, la contracción fue más intensa en esta última, lo que reflejó un fuerte impacto sobre las estructuras directamente dependientes del Poder Ejecutivo.
Dónde se concentró el ajuste
Dentro de la administración centralizada, la dotación se redujo a 38.940 trabajadores, con una caída interanual del 10,5%. En la administración descentralizada, el personal sumó 116.222 puestos, con una baja del 6,4%, mientras que la administración desconcentrada registró 21.733 empleados, con una contracción del 6% interanual.
El informe del CEPA elaboró además un ranking de los organismos más afectados por los recortes. En términos absolutos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) encabezó la lista dentro de la administración pública nacional, con 3.302 puestos menos. Le siguieron el CONICET, con 2.094 desvinculaciones, y la ANSES, con una reducción de 1.659 trabajadores.
En el universo de las empresas públicas, el mayor ajuste se produjo en el Correo Argentino, con 5.284 puestos eliminados, seguido por la Operadora Ferroviaria, con 3.637, el Banco Nación, con 2.208, y Aerolíneas Argentinas, con 1.872. Según el centro de estudios, estos recortes afectaron funciones clave vinculadas a la conectividad, la logística y la integración territorial.
El análisis proporcional mostró casos aún más extremos. La ex Télam registró una reducción cercana al 79% de su planta, mientras que organismos como ENARSA Patagonia, Educar S.A., la Casa de la Moneda y Contenidos Públicos exhibieron recortes superiores al 40%. “No se trató de un ajuste administrativo neutro, sino de una redefinición del rol del Estado”, concluyó el informe.
Empleo público y empleo privado
La evolución del empleo estatal contrastó con la dinámica del mercado laboral privado. Mientras el sector público perdió alrededor de 63.000 puestos desde el inicio de la gestión, distintos informes oficiales y privados estimaron que el empleo privado registrado destruyó cerca de 200.000 puestos en el mismo período, acompañado por un crecimiento de modalidades laborales precarias, informales e independientes.
La comparación dejó una conclusión incómoda para el discurso oficial: pese a la centralidad simbólica de la “motosierra” aplicada al Estado, la destrucción de empleo resultó más profunda en el sector privado formal que en el empleo público.