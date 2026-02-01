La motosierra siguió en diciembre: cuáles son los organismos del Estado nacional con más despidos

El ajuste del empleo estatal continuó avanzando hacia el cierre de 2025 y dejó una nueva fotografía de la estructura del sector público nacional. Los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes a diciembre mostraron que la reducción de personal no solo se sostuvo en el tiempo, sino que consolidó una caída significativa desde diciembre de 2023, con impactos diferenciados según áreas, organismos y empresas del Estado.