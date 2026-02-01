Secciones
Ranking de salarios en Argentina: cuánto piden los trabajadores por rubro en febrero de 2026

Un relevamiento del mercado laboral mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales al inicio del año, en un contexto de inflación persistente y ajustes de expectativas.

Hace 1 Hs

En un escenario económico todavía marcado por la incertidumbre y la presión inflacionaria, las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a registrar movimientos en febrero de 2026. El inicio del año encuentra a numerosos perfiles ajustando expectativas con el objetivo de sostener el poder adquisitivo y recomponer ingresos frente al aumento del costo de vida.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, de acuerdo con los datos más recientes del mercado laboral, las expectativas salariales muestran una dinámica heterogénea. Mientras algunos sectores moderaron sus pedidos luego de los incrementos registrados hacia fines de 2025, otros continúan exhibiendo subas, en especial en áreas técnicas, profesionales y de alta especialización.

La estacionalidad propia de enero también incide en los valores relevados, con menor rotación laboral pero con cifras que funcionan como un piso salarial para encarar 2026. En ese marco, los sueldos pretendidos reflejan tanto la cautela de las empresas como la necesidad de los trabajadores de no perder capacidad de compra.

Cuánto sueldo piden los trabajadores argentinos en febrero de 2026

El ranking de pretensiones salariales por rubro quedó encabezado por los puestos de mayor jerarquía y especialización:

Gerencia y Dirección General: $1.918.748

Ingenierías: $1.858.324

Ingeniería Civil y Construcción: $1.750.882

Minería, Petróleo y Gas: $1.713.965

Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.613.121

Aduana y Comercio Exterior: $1.562.762

Recursos Humanos y Capacitación: $1.550.380

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.465.984

Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.445.609

Producción y Manufactura: $1.424.150

Comercial, Ventas y Negocios: $1.410.701

Marketing y Publicidad: $1.365.305

Seguros: $1.333.043

Sociología / Trabajo Social: $1.288.613

Diseño: $1.277.329

Naviero, Marítimo y Portuario: $1.256.460

Abastecimiento y Logística: $1.241.584

Departamento Técnico: $1.143.708

Educación, Docencia e Investigación: $1.116.228

Salud, Medicina y Farmacia: $1.093.489

Oficios y Otros: $1.062.924

Secretarías y Recepción: $1.046.285

Enfermería: $1.008.317

Gastronomía y Turismo: $958.493

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $886.150

El relevamiento confirma que las mayores pretensiones se concentran en cargos jerárquicos, ingenierías y sectores vinculados a la energía, mientras que las áreas de servicios, atención al cliente y turismo continúan mostrando los salarios pretendidos más bajos del mercado.

