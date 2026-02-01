Ranking de salarios en Argentina: cuánto piden los trabajadores por rubro en febrero de 2026

En un escenario económico todavía marcado por la incertidumbre y la presión inflacionaria, las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a registrar movimientos en febrero de 2026. El inicio del año encuentra a numerosos perfiles ajustando expectativas con el objetivo de sostener el poder adquisitivo y recomponer ingresos frente al aumento del costo de vida.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, de acuerdo con los datos más recientes del mercado laboral, las expectativas salariales muestran una dinámica heterogénea. Mientras algunos sectores moderaron sus pedidos luego de los incrementos registrados hacia fines de 2025, otros continúan exhibiendo subas, en especial en áreas técnicas, profesionales y de alta especialización.
La estacionalidad propia de enero también incide en los valores relevados, con menor rotación laboral pero con cifras que funcionan como un piso salarial para encarar 2026. En ese marco, los sueldos pretendidos reflejan tanto la cautela de las empresas como la necesidad de los trabajadores de no perder capacidad de compra.
Cuánto sueldo piden los trabajadores argentinos en febrero de 2026
El ranking de pretensiones salariales por rubro quedó encabezado por los puestos de mayor jerarquía y especialización:
Gerencia y Dirección General: $1.918.748
Ingenierías: $1.858.324
Ingeniería Civil y Construcción: $1.750.882
Minería, Petróleo y Gas: $1.713.965
Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.613.121
Aduana y Comercio Exterior: $1.562.762
Recursos Humanos y Capacitación: $1.550.380
Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.465.984
Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.445.609
Producción y Manufactura: $1.424.150
Comercial, Ventas y Negocios: $1.410.701
Marketing y Publicidad: $1.365.305
Seguros: $1.333.043
Sociología / Trabajo Social: $1.288.613
Diseño: $1.277.329
Naviero, Marítimo y Portuario: $1.256.460
Abastecimiento y Logística: $1.241.584
Departamento Técnico: $1.143.708
Educación, Docencia e Investigación: $1.116.228
Salud, Medicina y Farmacia: $1.093.489
Oficios y Otros: $1.062.924
Secretarías y Recepción: $1.046.285
Enfermería: $1.008.317
Gastronomía y Turismo: $958.493
Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $886.150
El relevamiento confirma que las mayores pretensiones se concentran en cargos jerárquicos, ingenierías y sectores vinculados a la energía, mientras que las áreas de servicios, atención al cliente y turismo continúan mostrando los salarios pretendidos más bajos del mercado.