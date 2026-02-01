Índice Big Mac: comprar una hamburguesa en la Argentina es más caro que en EEUU

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el peso argentino transitó un proceso de apreciación real poco habitual. Durante buena parte de 2024 y comienzos de 2025, el tipo de cambio oficial se ajustó a un ritmo cercano al 2% mensual, muy por debajo de la inflación, lo que encareció sensiblemente a la Argentina en dólares. Uno de los símbolos más citados de ese fenómeno fue el precio del Big Mac —solo, sin combo— de la cadena más reconocida, McDonald's.