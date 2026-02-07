Con Remanente como gran figura, vuelve el turf al hipódromo tucumano

Fue uno de los animadores de los principales clásicos de la temporada pasada, tanto en el hipódromo de Tucumán como en el de Santiago del Estero, y ahora intentará arrancar con todo en 2026. El santiagueño Remanente se perfila como el principal candidato en el especial “Apertura”, la carrera más importante de la primera jornada turfística del año en el circo hípico de avendia Irineo Legiuisamo.
El pupilo de Nelson Salazar, que tendrá en su monturá a José Vizcarra, tendrá seis adversarios en la competencia de 1.400 metros. El hijo de Remote compitió por última vez el 16 de noviembre, cuando llegó tercero a 2 1/4 cp cuerpos He Is A Rockstar, en 1’43”2/5. Antes culminó segundo a tres largos de Storm Chuck, en el registro de 1’30” 2/5 para las 15 cuadras sobre pista barrosa, dejando en claro que se adapta muy bien a la pista alterada, como estará esta vez la del hipódromo tucumano.
Su adversario más exigente será Show Goes On, que será conducido por Francisco “Polito” Brito. El zaino del stud “Abuela Teté” consiguió su victoria más importante el pasado 30 de noviembre, cuando se adjudicó el clásico “Irineo Leguisamo”, relegando por 2 1/2 largos a Suffok en 1’53” 1/5 para los 1.800 metros. Luego fue tercero en el clásico “Carlos Pellegrini”, quedando a 6 1/2 largos de Suffok, en 2’7” 3/5 para los dos kilómetros.
El ascendente Great Daddy aparece en calidad de lance. El descendiente de Daddy Long Legs, que será conducido por Julián Bethencourt, dejó una excelente impresión en su última presentación, cuando venció por 3/4 cuerpo a Googler, en 1’12”2/5 para los 1.200 metros. En esta oportunidad enfrentará a adversarios mucho más exigentes y para confirmar su evolución deberá dar un salto de calidad.
Kavac es otro ejemplar a tener en cuenta. El alazán de César Assad llegó el año pasado desde Buenos Aires con mucho cartel y luego de ganar el clásico “Aniversario Caja Popular de Ahorros”, fracasó en tres oportunidades, rindiendo muy por debajo del nivel esperado.
Golden Warrior, Jan de Liche y Trendic Topic completan la nómina de los participantes de la primera competencia jerárquica de la temporada, que promete muchas emociones desde que se abran los partidores.
Los detalles de las 10 competencias, con sus respectivos candidatos, son los siguientes:
PRIMERA CARRERA
(1.300 metros-15 hs.)
PREMIO “PALACE GOLD”
caballo peso jockey
1 STORM FORCE 56 Ramiro Salazar
2 BLESSED AGAIN 55 Walter Figueroa
3 GALANA IN LOVE 57 Pablo Alarcón
4 BUENOS MUCHACHOS 54 Lautaro Ponce
5 WINSADAY 56 Francisco Brito
6 MUNDO DANIEL 56 Walter Marrades
7 SOL POR NORMA 56 José Vizcarra
Candidato: (7) SOL POR NORMA
SEGUNDA CARRERA
(800 metros-15.40 hs.)
PREMIO “SAETONE”
caballo peso jockey
1 GRAND CARO 54 Brandon Suárez
2 ABRA DEL HINOJO 54 Julián Bethencourt
3 EMPEROR JACK 56 Walter Marrades
4 NACHO SUN PRIZE 56 Héctor Coronel
5 TAILGATE 56 X X
6 UN TERREMOTO 56 Lucas González
7 EL ETIQUETADO 56 Marcos Navarro
8 IL FORTINERO 56 José Vizcarra
9 ISLAND OF LUCK 56 Kevin Olivera
10 FUMIKOMI 56 Pablo Alarcón
11 GOLOSO KEN 56 Francisco Brito
Candidato: (11) GOLOSO KEN
TERCERA CARRERA
(800 metros-16.20 hs.)
PREMIO “PERFECT BLISS”
caballo peso jockey
1 MARE BRAVIO 56 José Vizcarra
2 GOOD CHAMPION 56 Cristian Caram
3 CRISETTE 56 X X
4 ESPALDA SIN RIESGO 56 Raúl Valdez
5 HIGH SONG 56 Lucas González
6 J BE PEANUT 54 Francisco Brito
7 KIND OF MAGIC 56 X X
8 GRIMALDO 56 Cristian Rojas
9 VALID SAM 56 Facundo Navarro
10 GUAJIRU 56 Sergio Barrionuevo
11 THE BEST WARRIOR 56 X X
12 FLOWERING PEACH 54 X X
13 FRIVOLOUS 56 X X
Candidato: (8) GRIMALDO
CUARTA CARRERA
(800 metros-17 hs.)
PREMIO “CURRHUE”
caballo peso jockey
1 EURO SPRING 58 Francisco Brito
2 ACUCIANTE 58 José Vizcarra
3 BASKO DOMONET 58 Raúl Valdez
4 MR. AIDAN 58 Facundo Morán
5 STANDARTD 56 X X
6 GRAND LUCRE 54 Pablo Alarcón
7 GRAND REX 58 Cristian Rojas
8 CARO AMICI 56 Cristian Caram
9 DIPINTO 56 Lucas González
Candidato: (2) ACUCIANTE
QUINTA CARRERA
(1.300 metros-17.40 hs.)
PREMIO “MONET BALL”
caballo peso jockey
1 LUCKY SHADOW 56 Lautaro Ponce
2 ANGEL POETA 56 Walter Figueroa
3 DUPLEXER 56 Brandon Suárez
4 BEQUEPINGO 56 Francisco Brito
5 SEEKING MONEY 56 Walter Marrades
6 EVROS TAMA 54 José Vizcarra
7 GOOGLER 54 Pablo Alarcón
Candidato: (4) BEQUEPINGO
SEXTA CARRERA
(1.300 metros-18.20 hs.)
PREMIO “PREHISTORIC”
caballo peso jockey
1 HERMANO DEL ALMA 54 Lautaro Ponce
2 ARMY OF ME 54 X X
3 DISTINTO RIG 54 Benjamín Ossan
4 SELECT BOY 56 Sergio Barrionuevo
5 CORNELL 54 Lucas González
6 LANDSLIDE RISK 54 Walter Figueroa
7 PIU RIMOUT 54 José Vizcarra
8 EUFEMIO 56 Cristian Rojas
9 FRENCH LOVER 54 Francisco Brito
Candidato: (9) FRENCH LOVER
SÉPTIMA CARRERA
(1.200 metros-19 hs.)
PREMIO “JAMIE”
caballo peso jockey
1 WATERLIGHT 57 Facundo Morán
2 IMPETUOSA 57 Julián Bethencourt
3 APOSTOLICO FRANK 56 Cristian Caram
4 EVER MORE 56 Cristian Rojas
5 LIGHT BLACK 56 Sergio Barrionuevo
6 PRINCIPE DARK 56 José Vizcarra
7 TALENTO EMBRUJADO 56 X X
8 DON CHIPION 56 Walter Marrades
9 ISLAND EXPRESS 54 Lautaro Ponce
10 LAST JEDI 56 Francisco Brito
11 FULGENTE 56 Raúl Valdez
12 GLANIADOR 56 X X
Candidato: (6) PRINCIPE DARK
OCTAVA CARRERA
(1.200 metros-19.40 hs.)
PREMIO “SUCH A PRINCE”
caballo peso jockey
1 ALTRUISMO 56 Lautaro Ponce
2 EL BARBA ROJA 56 Facundo Moran
3 WINNER ZENSATIONAL 56 Julián Bethencourt
4 COUNT THE GOLD 56 Francisco Brito
5 SOY NICHOLAS 56 Sergio Barrionuevo
6 THE COACH 56 Walter Marrades
7 ELEGILO A EL 56 Cristian Rojas
8 GIRO LATINO 56 José Vizcarra
Candidato: (3) WINNER ZENSATIONAL
NOVENA CARRERA
(1.400 metros-20.20 hs.)
ESPECIAL “APERTURA”
caballo peso jockey
1 SHOW GOES ON 56 Francisco Brito
2 GOLDEN WARRIOR 57 Walter Marrades
3 JAN DE LICHE 55 Cristian Rojas
4 GREAT DADDY 55 Julián Bethencourt
5 TRENDIC TOPIC 56 Facundo Navarro
6 KAVAC 57 X X
7 REMANENTE 58 José Vizcarra
Candidato: (7) REMANENTE
DÉCIMA CARRERA
(1.200 metros-21 hs.)
PREMIO “ORLANDO ‘KURIAKI’ VERGARA”
caballo peso jockey
1 RADIO WAVES 54 Ángel Villegas
2 CANDY GATO 54 Cristian Caram
3 FORGETTER 54 X X
4 DOMNA 54 José Vizcarra
5 TATY BOONE 54 Lautaro Ponce
6 WIND VISION 54 Francisco Brito
7 GLORIOSO IRENEO 54 Benjamín Ossan
8 NORTEÑO FOR SALE 54 Pablo Alarcón
Candidato: (6) WIND VISION