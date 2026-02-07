Secciones
Con Remanente como gran figura, vuelve el turf al hipódromo tucumano

El santiagueño, animador de los grandes clásicos de la temporada pasada, se perfila como el principal candidato en la prueba central de la primera jornada turfística del año en el hipódromo tucumano.

SANTIAGUEÑO. Remanente, que será conducido por el jinete José Vizcarra, será uno de los animadores de la prueba jerárquica.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 6 Min

Fue uno de los animadores de los principales clásicos de la temporada pasada, tanto en el hipódromo de Tucumán como en el de Santiago del Estero, y ahora intentará arrancar con todo en 2026. El santiagueño Remanente se perfila como el principal candidato en el especial “Apertura”, la carrera más importante de la primera jornada turfística del año en el circo hípico de avendia Irineo Legiuisamo.

El pupilo de Nelson Salazar, que tendrá en su monturá a José Vizcarra, tendrá seis adversarios en la competencia de 1.400 metros. El hijo de Remote compitió por última vez el 16 de noviembre, cuando llegó tercero a 2 1/4 cp cuerpos He Is A Rockstar, en 1’43”2/5. Antes culminó segundo a tres largos de Storm Chuck, en el registro de 1’30” 2/5 para las 15 cuadras sobre pista barrosa, dejando en claro que se adapta muy bien a la pista alterada, como estará esta vez la del hipódromo tucumano.

Su adversario más exigente será Show Goes On, que será conducido por Francisco “Polito” Brito. El zaino del stud “Abuela Teté” consiguió su victoria más importante el pasado 30 de noviembre, cuando se adjudicó el clásico “Irineo Leguisamo”, relegando por 2 1/2 largos a Suffok en 1’53” 1/5 para los 1.800 metros. Luego fue tercero en el clásico “Carlos Pellegrini”, quedando a 6 1/2 largos de Suffok, en 2’7” 3/5 para los dos kilómetros.

El ascendente Great Daddy aparece en calidad de lance. El descendiente de Daddy Long Legs, que será conducido por Julián Bethencourt, dejó una excelente impresión en su última presentación, cuando venció por 3/4 cuerpo a Googler, en 1’12”2/5 para los 1.200 metros. En esta oportunidad enfrentará a adversarios mucho más exigentes y para confirmar su evolución deberá dar un salto de calidad.

Kavac es otro ejemplar a tener en cuenta. El alazán de César Assad llegó el año pasado desde Buenos Aires con mucho cartel y luego de ganar el clásico “Aniversario Caja Popular de Ahorros”, fracasó en tres oportunidades, rindiendo muy por debajo del nivel esperado.

Golden Warrior, Jan de Liche y Trendic Topic completan la nómina de los participantes de la primera competencia jerárquica de la temporada, que promete muchas emociones desde que se abran los partidores.

Los detalles de las 10 competencias, con sus respectivos candidatos, son los siguientes:

PRIMERA CARRERA

(1.300 metros-15 hs.)

PREMIO “PALACE GOLD”

caballo            peso                jockey

1 STORM FORCE         56             Ramiro Salazar

2 BLESSED AGAIN       55             Walter Figueroa

3 GALANA IN LOVE      57             Pablo Alarcón

4 BUENOS MUCHACHOS               54             Lautaro Ponce

5 WINSADAY               56             Francisco Brito

6 MUNDO DANIEL        56             Walter Marrades

7 SOL POR NORMA      56             José Vizcarra

Candidato: (7) SOL POR NORMA


SEGUNDA CARRERA

(800 metros-15.40 hs.)

PREMIO “SAETONE”

caballo            peso                jockey

1 GRAND CARO          54             Brandon Suárez

2 ABRA DEL HINOJO    54             Julián Bethencourt

3 EMPEROR JACK        56             Walter Marrades

4 NACHO SUN PRIZE    56             Héctor Coronel

5 TAILGATE                56             X X

6 UN TERREMOTO       56             Lucas González

7 EL ETIQUETADO        56             Marcos Navarro

8 IL FORTINERO          56             José Vizcarra

9 ISLAND OF LUCK      56             Kevin Olivera

10 FUMIKOMI              56             Pablo Alarcón

11 GOLOSO KEN          56             Francisco Brito

Candidato: (11) GOLOSO KEN


TERCERA CARRERA

(800 metros-16.20 hs.)

PREMIO “PERFECT BLISS”

caballo            peso                jockey

1 MARE BRAVIO          56             José Vizcarra

2 GOOD CHAMPION     56             Cristian Caram

3 CRISETTE                56             X X

4 ESPALDA SIN RIESGO                56             Raúl Valdez

5 HIGH SONG              56             Lucas González

6 J BE PEANUT           54             Francisco Brito

7 KIND OF MAGIC        56             X X

8 GRIMALDO              56             Cristian Rojas

9 VALID SAM              56             Facundo Navarro

10 GUAJIRU                56             Sergio Barrionuevo

11 THE BEST WARRIOR                56             X X

12 FLOWERING PEACH 54             X X

13 FRIVOLOUS            56             X X

Candidato: (8) GRIMALDO


CUARTA CARRERA

(800 metros-17 hs.)

PREMIO “CURRHUE”

caballo            peso                jockey

1 EURO SPRING           58             Francisco Brito

2 ACUCIANTE             58             José Vizcarra 

3 BASKO DOMONET     58             Raúl Valdez

4 MR. AIDAN              58             Facundo Morán

5 STANDARTD            56             X X

6 GRAND LUCRE         54             Pablo Alarcón

7 GRAND REX             58             Cristian Rojas

8 CARO AMICI            56             Cristian Caram

9 DIPINTO   56             Lucas González

Candidato: (2) ACUCIANTE


QUINTA CARRERA

(1.300 metros-17.40 hs.)

PREMIO “MONET BALL”

caballo            peso                jockey

1 LUCKY SHADOW       56             Lautaro Ponce

2 ANGEL POETA          56             Walter Figueroa

3 DUPLEXER               56             Brandon Suárez

4 BEQUEPINGO            56             Francisco Brito

5 SEEKING MONEY       56             Walter Marrades

6 EVROS TAMA           54             José Vizcarra

7 GOOGLER                54             Pablo Alarcón

Candidato: (4) BEQUEPINGO


SEXTA CARRERA

(1.300 metros-18.20 hs.)

PREMIO “PREHISTORIC”

caballo            peso                jockey

1 HERMANO DEL ALMA               54             Lautaro Ponce

2 ARMY OF ME           54             X X

3 DISTINTO RIG           54             Benjamín Ossan

4 SELECT BOY            56             Sergio Barrionuevo

5 CORNELL                54             Lucas González 

6 LANDSLIDE RISK       54             Walter Figueroa

7 PIU RIMOUT             54             José Vizcarra

8 EUFEMIO 56             Cristian Rojas

9 FRENCH LOVER        54             Francisco Brito

Candidato: (9) FRENCH LOVER


SÉPTIMA CARRERA

(1.200 metros-19 hs.)

PREMIO “JAMIE”

caballo            peso                jockey

1 WATERLIGHT           57             Facundo Morán

2 IMPETUOSA             57             Julián Bethencourt

3 APOSTOLICO FRANK  56             Cristian Caram

4 EVER MORE             56             Cristian Rojas

5 LIGHT BLACK           56             Sergio Barrionuevo

6 PRINCIPE DARK        56             José Vizcarra

7 TALENTO EMBRUJADO              56             X X

8 DON CHIPION           56             Walter Marrades

9 ISLAND EXPRESS      54             Lautaro Ponce

10 LAST JEDI              56             Francisco Brito

11 FULGENTE             56             Raúl Valdez

12 GLANIADOR           56             X X

Candidato: (6) PRINCIPE DARK


OCTAVA CARRERA

(1.200 metros-19.40 hs.)

PREMIO “SUCH A PRINCE”

caballo            peso                jockey

1 ALTRUISMO             56             Lautaro Ponce

2 EL BARBA ROJA       56             Facundo Moran

3 WINNER ZENSATIONAL              56             Julián Bethencourt

4 COUNT THE GOLD     56             Francisco Brito

5 SOY NICHOLAS         56             Sergio Barrionuevo

6 THE COACH             56             Walter Marrades

7 ELEGILO A EL           56             Cristian Rojas

8 GIRO LATINO            56             José Vizcarra

Candidato: (3) WINNER ZENSATIONAL


NOVENA CARRERA

(1.400 metros-20.20 hs.)

ESPECIAL “APERTURA”

caballo            peso                jockey

1 SHOW GOES ON        56             Francisco Brito

2 GOLDEN WARRIOR    57             Walter Marrades

3 JAN DE LICHE          55             Cristian Rojas

4 GREAT DADDY         55             Julián Bethencourt

5 TRENDIC TOPIC        56             Facundo Navarro

6 KAVAC    57             X X

7 REMANENTE            58             José Vizcarra

Candidato: (7) REMANENTE


DÉCIMA CARRERA

(1.200 metros-21 hs.)

PREMIO “ORLANDO ‘KURIAKI’ VERGARA”

caballo            peso                jockey

1 RADIO WAVES          54             Ángel Villegas

2 CANDY GATO           54             Cristian Caram

3 FORGETTER             54             X X

4 DOMNA   54             José Vizcarra

5 TATY BOONE            54             Lautaro Ponce

6 WIND VISION            54             Francisco Brito

7 GLORIOSO IRENEO    54             Benjamín Ossan

8 NORTEÑO FOR SALE 54             Pablo Alarcón

Candidato: (6) WIND VISION

