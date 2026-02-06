Investigan un posible uso de agrandamiento de pene como ventaja en el salto de esquí antes de Milán-Cortina 2026

El tema tomó notoriedad luego de que medios alemanes difundieran la hipótesis de que algunos deportistas habrían recurrido a inyecciones de ácido hialurónico en la ingle. Según esa teoría, el aumento de volumen en esa región ampliaría la superficie del uniforme en el aire, permitiendo trayectorias más largas y aterrizajes a mayor distancia. A partir de esas versiones, responsables del control antidopaje olímpico señalaron en una conferencia de prensa realizada en Milán que analizarán cualquier evidencia que vincule este tipo de prácticas con una posible forma de dopaje.