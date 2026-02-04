Secciones
Objetivo 29 de marzo: Salta amplía el cupo para los 21K y espera un récord de casi 4.500 corredores

La carrera será sede del Campeonato Argentino de 10K en ruta, lo que garantiza la presencia de la élite del atletismo nacional.

FIESTA. Los 21k de Salta son unas de las carreras más convocantes de la región. FIESTA. Los 21k de Salta son unas de las carreras más convocantes de la región.
Hace 2 Hs

Muchos runners tucumanos comenzaron a intensificar la preparación para los 21K de Salta, una de las carreras más importantes del noroeste que este año tendrá algunas novedades: aumentará el cupo de corredores y será sede del Campeonato Argentino de Atletismo de Ruta de 10 kilómetros.

En declaraciones a LA GACETA, el director de Deportes de la Municipalidad de Salta, Ezequiel Barraguirre, comentó cómo se preparan para el evento que se hará el 29 de marzo en "La Linda": "Hemos decidido poner a disposición 4.000 inscripciones generales (1.000 más que en la edición anterior) a través de la página web. A esto se suman los corredores de élite que participan del Campeonato Argentino, quienes no se inscriben por la web, sino a través de sus respectivas federaciones. Calculamos que, sumando ambos grupos, tendremos entre 4.200 y 4.500 corredores en total. Esto representa un crecimiento de al menos 1.000 a 1.500 participantes más respecto al año pasado".

"Las inscripciones para la carrera vienen muy bien. Hay mucho interés, no solo por el evento en sí, sino porque este año Salta ha sido elegida como sede del Campeonato Argentino de Atletismo de Ruta de 10 kilómetros, lo que ha disparado las ganas de participar", comentó y agregó: "El grueso de las inscripciones proviene de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, además de un porcentaje importante de países limítrofes como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia".

Premios y entrega de kits

Este año se repetirá el sorteo que tendrá como premio un viaje a la Maratón de Nueva York (inscripción + pasajes ida y vuelta desde Buenos Aires), que en 2025 se lo llevó una tucumana, pero además se sumará otro: el de los 15K de New Balance en Buenos Aires, que se realizan el 17 de agosto.

Los circuitos de 10K y 21K se mantienen igual que el año pasado, ya que están homologados por World Athletics. La entrega de kits será nuevamente en el Hotel Sheraton, el sábado 28 marzo, de 10 a 18.

