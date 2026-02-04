Objetivo 29 de marzo: Salta amplía el cupo para los 21K y espera un récord de casi 4.500 corredores

En declaraciones a LA GACETA, el director de Deportes de la Municipalidad de Salta, Ezequiel Barraguirre, comentó cómo se preparan para el evento que se hará el 29 de marzo en "La Linda": "Hemos decidido poner a disposición 4.000 inscripciones generales (1.000 más que en la edición anterior) a través de la página web. A esto se suman los corredores de élite que participan del Campeonato Argentino, quienes no se inscriben por la web, sino a través de sus respectivas federaciones. Calculamos que, sumando ambos grupos, tendremos entre 4.200 y 4.500 corredores en total. Esto representa un crecimiento de al menos 1.000 a 1.500 participantes más respecto al año pasado".