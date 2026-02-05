No es Hogwarts, es Uganda: cómo el quidditch cambió la vida de una comunidad rural

“El quadball engloba todos los demás deportes imaginables: encontramos el netball (una especie de baloncesto que se juega con un balón más pequeño), el fútbol, el voleibol y el rugby”, explica. Además, la condición de equipos mixtos es obligatoria, lo que permitió que sus integrantes aprendieran a “apreciar el papel de cada uno en el campo”.