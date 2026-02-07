Cómo sigue el caso de la abogada: el complejo escenario de la argentina acusada de racismo en Brasil

Agostina Páez, la turista argentina de 29 años investigada por injuria racial en Río de Janeiro, recuperó la libertad tras unas horas de detención, pero su situación procesal se agravó. Aunque la Justicia revocó la prisión preventiva, le impuso el uso de una tobillera electrónica y ratificó la prohibición de salir del país por tiempo indeterminado.
El caso se originó durante sus vacaciones, cuando Páez fue denunciada por realizar gestos y comentarios racistas contra empleados de un restaurante. En Brasil, la ley equipara la "injuria racial" con el racismo: un delito que no contempla fianza y prevé penas de hasta cinco años de prisión.
La defensa de Páez, liderada por el abogado Sebastián Robles, calificó la detención como una "pena anticipada". Los letrados argumentaron que no existe peligro de fuga, dado que la joven cumplió con todas las citaciones durante los 15 días que lleva la investigación. Sin embargo, la Justicia brasileña denegó un pedido de *habeas corpus* para que la joven regrese a la Argentina, al alegar que las medidas cautelares previas no eran suficientes para "neutralizar el peligro procesal".
Mientras el juez Orlando Eliazaro Feitosa definirá los próximos pasos, el entorno de Páez sospecha que la firmeza del tribunal busca dar un "mensaje ejemplificador". Por su parte, la Embajada Argentina en Brasil confirmó que ofreció asistencia legal, aunque aclaró que no tiene facultades para intervenir en el proceso judicial soberano del país vecino.