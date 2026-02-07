Secciones
SociedadActualidad

Cómo sigue el caso de la abogada: el complejo escenario de la argentina acusada de racismo en Brasil

La Justicia del vecino país extremó las medidas contra la letrada. ¿Por qué no puede volver al país?

ABOGADA. Agostina Páez fue acusada de hacer gestos racistas el 14 de enero en Ipanema. ABOGADA. Agostina Páez fue acusada de hacer gestos racistas el 14 de enero en Ipanema.
Hace 2 Hs

Agostina Páez, la turista argentina de 29 años investigada por injuria racial en Río de Janeiro, recuperó la libertad tras unas horas de detención, pero su situación procesal se agravó. Aunque la Justicia revocó la prisión preventiva, le impuso el uso de una tobillera electrónica y ratificó la prohibición de salir del país por tiempo indeterminado.

El caso se originó durante sus vacaciones, cuando Páez fue denunciada por realizar gestos y comentarios racistas contra empleados de un restaurante. En Brasil, la ley equipara la "injuria racial" con el racismo: un delito que no contempla fianza y prevé penas de hasta cinco años de prisión.

La defensa de Páez, liderada por el abogado Sebastián Robles, calificó la detención como una "pena anticipada". Los letrados argumentaron que no existe peligro de fuga, dado que la joven cumplió con todas las citaciones durante los 15 días que lleva la investigación. Sin embargo, la Justicia brasileña denegó un pedido de *habeas corpus* para que la joven regrese a la Argentina, al alegar que las medidas cautelares previas no eran suficientes para "neutralizar el peligro procesal".

Mientras el juez Orlando Eliazaro Feitosa definirá los próximos pasos, el entorno de Páez sospecha que la firmeza del tribunal busca dar un "mensaje ejemplificador". Por su parte, la Embajada Argentina en Brasil confirmó que ofreció asistencia legal, aunque aclaró que no tiene facultades para intervenir en el proceso judicial soberano del país vecino.

Temas Brasil
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Liberaron a Agostina Páez, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas en Brasil

Liberaron a Agostina Páez, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas en Brasil

Video: así trasladaron a la cárcel a Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por racismo

Video: así trasladaron a la cárcel a Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por racismo

Estoy muerta de miedo: el descargo de la abogada santiagueña tras la orden de detención en Brasil

"Estoy muerta de miedo": el descargo de la abogada santiagueña tras la orden de detención en Brasil

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

El caso de la abogada santiagueña en Brasil reaviva el antecedente de las futbolistas de River detenidas en San Pablo

El caso de la abogada santiagueña en Brasil reaviva el antecedente de las futbolistas de River detenidas en San Pablo

Lo más popular
Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual
1

Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual

Ordenaron la libertad de Santiago Bagne, uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle
2

Ordenaron la libertad de Santiago Bagne, uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

Custodiado por los Granaderos, el sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo
3

Custodiado por los Granaderos, el sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo

Audiencia: se define la situación procesal de Santiago Bagne, uno de los detenidos por el ataque en Tafi del Valle
4

Audiencia: se define la situación procesal de Santiago Bagne, uno de los detenidos por el ataque en Tafi del Valle

Investigan al mismo grupo que golpeó a Patricio Ledezma por un tercer ataque en las villas
5

Investigan al mismo grupo que golpeó a Patricio Ledezma por un tercer ataque en las villas

Caso Érika Antonella Álvarez: “Aún queda mucho para investigar”
6

Caso Érika Antonella Álvarez: “Aún queda mucho para investigar”

Más Noticias
El temporal provocó un derrumbe en el barrio Calpini de Tafí Viejo y hay viviendas en riesgo

El temporal provocó un derrumbe en el barrio Calpini de Tafí Viejo y hay viviendas en riesgo

¿Qué le sucede a una persona antes de morir?: el impensado hallazgo de la ciencia

¿Qué le sucede a una persona antes de morir?: el impensado hallazgo de la ciencia

Un fin de semana de buena fortuna: los signos del horóscopo chino que atraerán la suerte y el amor

Un fin de semana de buena fortuna: los signos del horóscopo chino que atraerán la suerte y el amor

Hay alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: qué provincias están bajo riesgo

Hay alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: qué provincias están bajo riesgo

Cómo fortalecer las rodillas con un ejercicio simple y evitar lesiones

Cómo fortalecer las rodillas con un ejercicio simple y evitar lesiones

Vinagre en el lavarropas: el truco casero que mejora el lavado y elimina olores

Vinagre en el lavarropas: el truco casero que mejora el lavado y elimina olores

El tiempo en Tucumán: el sábado estará marcado por las lluvias y una máxima de 26°C

El tiempo en Tucumán: el sábado estará marcado por las lluvias y una máxima de 26°C

Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual

Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual

Comentarios