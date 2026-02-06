El caso de la abogada santiagueña en Brasil reaviva el antecedente de las futbolistas de River detenidas en San Pablo

La noticia que llegó desde Río de Janeiro en las últimas semanas con la denuncia formal y el pedido de prisión preventiva contra la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de gestos racistas en un bar de Ipanema, volvió a poner sobre la mesa un mensaje que en el fútbol femenino argentino ya se vivió con crudeza. En Brasil, este tipo de hechos tiene consecuencias judiciales inmediatas, y para extranjeros suele haber una preocupación central que condiciona todo el proceso: garantizar que sigan a disposición de la Justicia.