Liberaron a Agostina Páez, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas en Brasil

La Justicia brasileña ordenó este viernes la liberación de Agostina Páez, la ciudadana argentina detenida en Río de Janeiro acusada de injurias raciales. El arresto se produjo 48 horas después de que el Ministerio Público Fiscal carioca solicitara su prisión preventiva, aun cuando la joven ya se encontraba residiendo en un departamento y bajo monitoreo con tobillera electrónica.
Tras un reclamo presentado por su equipo defensor, las autoridades finalmente revocaron la medida.
Según confirmó su abogado, Sebastián Robles, al portal Infobae, la mujer de 29 años recuperó la libertad cerca de las 16.30 (hora argentina), luego de haber permanecido desde el mediodía en una comisaría de la ciudad.
El delito de injuria racial -equiparado al racismo en la legislación brasileña- contempla penas de entre dos y cinco años de prisión y no prevé excarcelación bajo fianza. Desde el 14 de enero, la joven tiene prohibido salir de Brasil: primero se le retuvo el pasaporte, luego debió colocarse una tobillera electrónica y, si bien posteriormente recuperó su documento nacional, la restricción para abandonar el país continúa vigente.
La causa quedó a cargo del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien deberá definir los próximos pasos del proceso judicial.