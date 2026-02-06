Liberaron a Agostina Páez, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas en Brasil

El delito de injuria racial -equiparado al racismo en la legislación brasileña- contempla penas de entre dos y cinco años de prisión y no prevé excarcelación bajo fianza. Desde el 14 de enero, la joven tiene prohibido salir de Brasil: primero se le retuvo el pasaporte, luego debió colocarse una tobillera electrónica y, si bien posteriormente recuperó su documento nacional, la restricción para abandonar el país continúa vigente.