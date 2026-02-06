"Estoy muerta de miedo": el descargo de la abogada santiagueña tras la orden de detención en Brasil

El descargo público de la letrada surge como respuesta inmediata a la reciente resolución judicial que complicó su escenario legal. En su mensaje, Páez defendió su conducta durante el proceso y rechazó los argumentos sobre un posible riesgo de evasión. “En estos momentos recibí la notificación que hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno”, sostuvo.