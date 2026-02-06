Secciones
SociedadActualidad

"Estoy muerta de miedo": el descargo de la abogada santiagueña tras la orden de detención en Brasil

Agostina Páez publicó un video en redes sociales donde aseguró que se están "vulnerando" sus derechos.

AGOSTINA PÁEZ. Es abogada, tiene 29 años y vive en Santiago del Estero. AGOSTINA PÁEZ. Es abogada, tiene 29 años y vive en Santiago del Estero.
Hace 4 Hs

Agostina Páez, la abogada argentina imputada por racismo en Brasil, rompió el silencio a través de su cuenta de TikTok para denunciar su situación procesal y expresar su angustia. “Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, manifestó la mujer de 29 años.

El descargo público de la letrada surge como respuesta inmediata a la reciente resolución judicial que complicó su escenario legal. En su mensaje, Páez defendió su conducta durante el proceso y rechazó los argumentos sobre un posible riesgo de evasión. “En estos momentos recibí la notificación que hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno”, sostuvo.

Las declaraciones de Páez se produjeron luego de que el Juzgado Penal N° 37 de Río de Janeiro hiciera lugar al pedido de la fiscalía para dictar su prisión preventiva. A pesar de que la abogada portaba un dispositivo de monitoreo, el magistrado consideró que su libertad “generaría un grave perjuicio a la instrucción criminal”.

Según el fallo, existe el riesgo de que la acusada pueda “intimidar a los testigos de los hechos y, especialmente a las víctimas”, o bien abandonar el país, lo cual acarrearía consecuencias “perjudiciales para el establecimiento de la verdad real”.

Versiones cruzadas

El incidente que motivó la causa ocurrió el 14 de enero en un bar de Ipanema. Mientras que la Justicia dio por probado, en base a cámaras y testimonios, que Páez realizó gestos de mono para denigrar a los empleados, la abogada insistió en su versión de los hechos.

Páez reconoció que su reacción fue inapropiada, pero alegó que actuó en respuesta a una agresión previa del personal del local. Según su relato, los trabajadores se burlaban de ella y de sus amigas mientras “se agarraban los genitales”.

Por el contrario, los fiscales afirmaron que las acciones de la argentina “extrapolaron cualquier contexto de discusión o malentendido, golpeando directamente a la víctima con delitos de manera peyorativa y discriminatoria”.

Además, la acusación subrayó la actitud de una de las acompañantes de Páez, quien intentó frenar los gestos en el momento, lo que evidenciaría la “conciencia” de la ilicitud del acto.

Temas BrasilRío de Janeiro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
2

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
3

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán
4

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?
5

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?

Yerba Buena dio de baja a la empresa de El Militar Sosa tras el crimen de Érika Álvarez
6

Yerba Buena dio de baja a la empresa de "El Militar" Sosa tras el crimen de Érika Álvarez

Más Noticias
Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Viernes de tormentas y calor agobiante: qué dice la alerta amarilla vigente para hoy

Viernes de tormentas y calor agobiante: qué dice la alerta amarilla vigente para hoy

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Un cardiólogo de Tucumán dio una conferencia en China

Un cardiólogo de Tucumán dio una conferencia en China

Caída de la matrícula por falta de alumnos: optimizar recursos para ganar calidad

Caída de la matrícula por falta de alumnos: optimizar recursos para ganar calidad

Comentarios