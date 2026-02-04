Las acciones argentinas se desploman un 8% y el riesgo país se consolida por encima de los 500 puntos
Sigue el nerviosismo a nivel global alrededor de la inteligencia artificial, lo que impacta negativamente en los principales índices accionarios; el tipo de cambio oficial minorista cotiza estable a $1465.
Las acciones argentinas caen 8% en la Bolsa de Nueva York, mientras que el riesgo país sube y se consolida por encima de los 500 puntos básicos. Este miércoles los activos argentinos se ven arrastrados por la tendencia negativa que hay a nivel global, en una rueda marcada por el nerviosismo alrededor de la inteligencia artificial, mientras que a nivel local siguen las tensiones en torno al índice de inflación.
En la tercera rueda de la semana, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) operan en terreno negativo, en línea con los principales índices de Estados Unidos. Los papeles de BBVA retroceden 8,6%, seguidos por los de Edenor (-7,2%), Banco Supervielle (-7%) y Banco Macro (-6,4%).
El rojo también se replica en la Bolsa porteña. Este miércoles, el S&P Merval cede 2,2% y cotiza en 2.970.448 unidades, equivalentes a US$1986 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-2,4%). En el panel principal, caen BBVA (-5,8%), Telecom Argentina (-5%) y Central Puerto (-4,7%).
“Luego del cierre de ayer, presentó resultados AMD, superando expectativas y elevando perspectivas. Pero la ansiedad por la inteligencia artificial y la competencia entre los diseñadores de chips estarían ganando la pulseada“, señalaron desde Delphos Investment. Hoy, la acción de AMD cae 16,6%, mientras que el índice tecnológico Nasdaq retrocede 1,5%.
En cuanto a los bonos soberanos, esta rueda los títulos presentan variaciones mixtas, dependiendo de la curva de vencimientos. Entre los Globales, se observan subas del 0,39% (GD38D) y caídas de hasta 0,18% (GD30D). En consecuencia, el riesgo país trepa tres unidades y se ubica en 506 puntos básicos (+0,6%), según las pantallas de Rava Bursátil.
“Si en febrero la Argentina sigue comprando reservas sin presionar el techo de la banda y, al mismo tiempo, mantiene el superávit fiscal, la dirección del riesgo país debería seguir siendo a la baja. Esa es la parte que depende de la política local. De todos modos, la mejora se explica en torno a un 70% por factores internos y un 30% por el contexto global, por lo que no depende exclusivamente de las decisiones domésticas", explicó Emilio Botto, jefe de estrategia de Mills Capital Group.
El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1447,87, equivalente a una suba diaria de $2,33 (+0,16%). Actualmente, se prevé un techo de la banda cambiaria en $1570,95, mientras que el piso ya toca los $889,75.
En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista se mantiene estable a $1465. El precio puede variar de un homebanking al otro, por lo que el precio promedio del mercado es de $1467,70, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).
El dólar MEP se negocia a $1457,83 en el mercado de capitales, una caída de $2,55 con respecto al cierre anterior (-0,2%). En cambio, el contado con liquidación avanza $3,47 y aparece en pantallas a $1496,51 (+0,2%).
“El BCRA continua comprando dólares en el mercado de cambios y suma ya más de US$1250 millones en lo que va del año. Aun con las compras, el dólar no se ve presionado al alza, ayudado por la fortaleza de monedas regionales y la mayor demanda de dinero estacional de esta etapa del año. A medida que corran las semanas, esta última irá menguando, por lo que la clave para continuar comprando dólares y fortaleciendo reservas pasara por mantener un adecuado equilibrio en el mercado monetario y sostener flujos de entrada, ya sean estos financieros como comerciales", señaló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.