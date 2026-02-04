Las acciones argentinas se desploman un 8% y el riesgo país se consolida por encima de los 500 puntos

“El BCRA continua comprando dólares en el mercado de cambios y suma ya más de US$1250 millones en lo que va del año. Aun con las compras, el dólar no se ve presionado al alza, ayudado por la fortaleza de monedas regionales y la mayor demanda de dinero estacional de esta etapa del año. A medida que corran las semanas, esta última irá menguando, por lo que la clave para continuar comprando dólares y fortaleciendo reservas pasara por mantener un adecuado equilibrio en el mercado monetario y sostener flujos de entrada, ya sean estos financieros como comerciales", señaló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.