La historia del sable corvo de San Martín: batallas, donación y regreso a los Granaderos

Quienes visitaron al Libertador en su residencia parisina relataron que el sable ocupaba allí un lugar de honor. El 23 de enero de 1844, ya con su salud deteriorada, redactó su testamento definitivo y dispuso el destino del arma: “El sable que me acompañó en toda la guerra de la Independencia de la América del Sud le será entregado al General de la República Argentina, Don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido, al ver la firmeza con que sostuvo el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataron de humillarla”.