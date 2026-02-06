Revés judicial para los descendientes de Rosas: el sable de San Martín será trasladado a Santa Fe

La disputa legal no estuvo exenta de crisis política. Tras la firma del decreto 81/2026, la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia en disconformidad con el traslado. Pese a la polémica, los herederos confirmaron que no apelarán la resolución, dejando el destino del arma del Libertador en manos del Ejecutivo.