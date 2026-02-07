Las razones de la polémica y las renuncias por el traslado del sable corvo de San Martín

El Gobierno Nacional oficializó, mediante el decreto 81/2026, el traslado del emblemático sable corvo del General José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo. La medida, anunciada en coincidencia con el 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo, desató una crisis institucional que incluyó la renuncia de la directora del museo, María Inés Rodríguez Aguilar, y una fallida batalla judicial por parte de los descendientes de Juan Manuel de Rosas.