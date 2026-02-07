Las razones de la polémica y las renuncias por el traslado del sable corvo de San Martín

El Gobierno Nacional oficializó, mediante el decreto 81/2026, el traslado del emblemático sable corvo del General José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo. La medida, anunciada en coincidencia con el 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo, desató una crisis institucional que incluyó la renuncia de la directora del museo, María Inés Rodríguez Aguilar, y una fallida batalla judicial por parte de los descendientes de Juan Manuel de Rosas.
La pieza, donada en 1896 por Manuela Rosas, dejará un vacío en la institución de San Telmo, donde solo quedará una réplica. Según los fundamentos del Ejecutivo, el cambio de custodia busca "restituir el contexto histórico propio" y garantizar una mayor seguridad, recordando los robos sufridos por el arma en 1963 y 1965.
No obstante, para la ex directora Aguilar, la medida resultó inaceptable, motivando su dimisión inmediata por "disconformidad" con la política oficial.
A la resistencia institucional se sumó el rechazo familiar, ya que los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero interpusieron una medida cautelar para frenar el traslado, al alegar el incumplimiento de las condiciones de la donación original.
Sin embargo, la jueza Macarena Marra Giménez rechazó el recurso el jueves pasado, lo que dejó el camino despejado para que el arma que libertó medio continente regrese a la custodia militar.