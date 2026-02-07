Más de 240 personas debieron abandonar sus casas tras el temporal que azotó al sur de Salta

Frente a este escenario, el Gobierno provincial, junto con Defensa Civil y equipos de Seguridad, desplegó un operativo de emergencia en Metán y El Galpón para asistir a los afectados y evaluar daños. Sin embargo, la situación continúa siendo delicada, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta naranja por tormentas para el resto del fin de semana, lo que genera preocupación ante la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas.