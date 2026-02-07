Más de 240 personas debieron abandonar sus casas tras el temporal que azotó al sur de Salta

El temporal castigó al norte del país. En las últimas horas, las intensas lluvias dejaron un panorama crítico en el sur de la provincia de Salta, con inundaciones, ríos desbordados y cientos de familias obligadas a abandonar sus hogares. Las intensas precipitaciones provocaron anegamientos en cuestión de minutos y derivaron en una emergencia habitacional que mantiene en alerta a los salteños, según informó TN.
Entre las zonas más afectadas están el departamento Metán, donde cayeron cerca de 200 milímetros de agua en un lapso extremadamente corto, y la localidad de El Galpón. Por la cantidad de agua acumulada, el registro fue calificado como un récord para la zona.
En la intersección de las calles Buenos Aires y Juana Azurduy, la fuerza del agua provocó el hundimiento de un canal subterráneo y la destrucción total del pavimento, dejando calles intransitables y graves daños materiales.
Los damnificados
Hasta el momento se registró más de 240 personas evacuadas en El Galpón y zonas cercanas. Muchas de ellas fueron trasladadas al Complejo Deportivo Municipal, que funciona como centro de asistencia social y sanitaria permanente.
“Rebalsó el río Juramento y se metió toda el agua adentro. Es impresionante la cantidad de agua que entró, se me mojó todo”, relató Claudia Chávez, una de las damnificadas, según informó TN.
En barrios como San Francisco, el desborde sorprendió a las familias durante la madrugada. La rapidez con la que creció el nivel del agua impidió rescatar pertenencias y dejó viviendas completamente anegadas.
Frente a este escenario, el Gobierno provincial, junto con Defensa Civil y equipos de Seguridad, desplegó un operativo de emergencia en Metán y El Galpón para asistir a los afectados y evaluar daños. Sin embargo, la situación continúa siendo delicada, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta naranja por tormentas para el resto del fin de semana, lo que genera preocupación ante la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas.