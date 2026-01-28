Inundaciones y evacuados: emergencia en distintas zonas de Tucumán

El titular de Defensa Civil de la provincia, Ramón Imbert, sintetizó la situación hasta la tarde de ayer. “El cauce de los ríos está casi a tope; y en muchos casos, con desbordes -sobre todo, en el sudeste-. Era de esperar esto, porque la tormenta descargó de 100 mm a 130 mm en escasas horas”, indicó. Añadió que los diques hacen un manejo de atenuación de crecida: a medida de que el agua ingresa la van soltando de a poco. “Cuando se supera cierto punto se deben abrir las válvulas para mantener el nivel de seguridad; así están funcionando, debido a la extraordinaria cantidad de agua caída”, dijo. En el caso de los evacuados, destacó que aquellos que optaron por volver a sus casas -para cuidar sus pertenencias, por ejemplo- están siendo atendidos por Desarrollo Social y por otras áreas.