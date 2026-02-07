El oficio más demandado del futuro: pocos lo eligen y será de los mejores pagos

Por otra parte, tanto el Banco Mundial así como el Indec subrayaron que existe un déficit de 25% de empleados especializados en trabajos de oficio. En el caso del rubro sanitario, está conformado en su predominancia por hombres adultos (el 84% de ellos eligió la profesión por vocación y el 15% por necesidad). Pero, más allá de que más de la mitad opta por capacitarse y los más profesionalizados consideran que su trabajo está bien remunerado, es una realidad que hay altos niveles de informalidad en el sector.