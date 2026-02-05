Secciones
SociedadActualidad

La carrera universitaria que tiene salida laboral en el exterior y casi nadie elige

Con alta demanda laboral fuera del país y buenas oportunidades de inserción, esta carrera universitaria sigue siendo poco conocida entre los estudiantes, a pesar de su proyección internacional.

Esta carrera universitaria ofrece salida laboral en el exterior y casi nadie la conoce Esta carrera universitaria ofrece salida laboral en el exterior y casi nadie la conoce Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Elegir una carrera universitaria suele estar atravesado por la vocación, pero también por una pregunta clave: qué posibilidades reales de trabajo ofrece a futuro. En un contexto de cambios constantes en el mercado laboral, existen opciones académicas que permiten acceder a oportunidades en el exterior y que, sin embargo, siguen pasando desapercibidas.

Una carrera con alta demanda: dura dos años y medio, tiene 20 materias y se estudia a distancia

Una carrera con alta demanda: dura dos años y medio, tiene 20 materias y se estudia a distancia

Se trata de una carrera con perfil internacional, demandada en distintos países y con salidas laborales concretas, que pocos estudiantes consideran al momento de inscribirse. Mientras algunas profesiones tradicionales se saturan, esta alternativa crece en silencio y se posiciona como una puerta de entrada al mercado laboral global.

Esta carrera universitaria ofrece salida laboral en el exterior y casi nadie la conoce

Se trata de Ingeniería en Alimentos, una carrera universitaria que combina conocimientos de ciencias básicas, tecnología y gestión, y que tiene una fuerte proyección laboral tanto en el país como en el exterior. Su objetivo principal es formar profesionales capaces de intervenir en todo el proceso de producción de alimentos, desde la materia prima hasta el producto final que llega al consumidor.

Ingeniería en Alimentos es una carrera que combina conocimientos de ciencias básicas, tecnología y gestión Ingeniería en Alimentos es una carrera que combina conocimientos de ciencias básicas, tecnología y gestión Universidad de Chile

El ingeniero en alimentos se ocupa de diseñar, controlar y optimizar procesos industriales vinculados a la elaboración, conservación y distribución de alimentos. Su trabajo incluye garantizar la calidad, la seguridad y el valor nutricional de los productos, cumpliendo con normativas sanitarias nacionales e internacionales. Por eso, su rol es clave en industrias como la alimenticia, la agroindustrial, la farmacéutica y la de bebidas.

Entre sus tareas habituales se encuentran el desarrollo de nuevos productos, la mejora de procesos para hacerlos más eficientes y sostenibles, el control de calidad, la investigación y el cumplimiento de estándares de inocuidad. También puede desempeñarse en áreas de auditoría, certificaciones, logística, exportaciones y regulación, lo que explica su alta demanda en mercados externos.

La carrera suele tener una duración de cinco años e incluye una sólida formación en matemática, química, física, microbiología, ingeniería de procesos y legislación alimentaria, además de prácticas en plantas industriales. Esta combinación técnica y científica convierte a Ingeniería en Alimentos en una opción estratégica para quienes buscan una profesión con salida laboral concreta, proyección internacional y un impacto directo en la vida cotidiana.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves
1

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos
2

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?
3

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?
4

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika
5

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez
6

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez

Más Noticias
Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Tribus de mamás, exigencias silenciosas y la sensación constante de no estar haciendo lo suficiente

Tribus de mamás, exigencias silenciosas y la sensación constante de no estar haciendo lo suficiente

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Comentarios