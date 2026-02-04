La carrera del futuro: pocos la eligen y será esencial en 10 años

Distintos informes de organismos internacionales, entre ellos la Agencia Internacional de Energía (IEA) y el Banco Mundial, coinciden en que este proceso dará lugar a millones de nuevos puestos de trabajo técnicos y especializados. La necesidad de disminuir el uso de combustibles fósiles, el aumento de las inversiones en energías limpias, la demanda global de ingenieros capacitados, el impulso de políticas ambientales y la reconversión industrial hacia modelos sustentables explican por qué esta carrera será clave. Aunque el desarrollo recién comienza, todo apunta a que se convertirá en uno de los pilares del empleo del futuro.