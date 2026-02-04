La carrera del futuro: pocos la eligen y será esencial en 10 años

En un escenario marcado por la inteligencia artificial, la automatización y los cambios acelerados en el mundo del trabajo, hay una carrera universitaria que hoy pasa casi desapercibida entre los ingresantes. No aparece entre las más elegidas ni suele ocupar los rankings de popularidad, pero especialistas y proyecciones a largo plazo coinciden en que su rol será cada vez más estratégico.
Lo que hoy parece una decisión poco atractiva podría transformarse, en apenas una década, en una ventaja competitiva clave. La pregunta no es solo por qué tan pocos la eligen ahora, sino qué necesidades futuras vendrá a cubrir y por qué, cuando llegue ese momento, podría ser demasiado tarde para subirse a la ola.
La carrera del futuro: ingeniería en energías renovables y su alta demanda en la próxima década
Aunque hoy no figura entre las carreras más elegidas, la ingeniería en energías renovables se perfila como una de las profesiones con mayor proyección a futuro. De acuerdo con especialistas, su demanda crecerá de manera sostenida en los próximos 10 años, en paralelo al avance de la transición hacia fuentes limpias como la energía solar, eólica y el hidrógeno verde, impulsada tanto por gobiernos como por empresas.
Distintos informes de organismos internacionales, entre ellos la Agencia Internacional de Energía (IEA) y el Banco Mundial, coinciden en que este proceso dará lugar a millones de nuevos puestos de trabajo técnicos y especializados. La necesidad de disminuir el uso de combustibles fósiles, el aumento de las inversiones en energías limpias, la demanda global de ingenieros capacitados, el impulso de políticas ambientales y la reconversión industrial hacia modelos sustentables explican por qué esta carrera será clave. Aunque el desarrollo recién comienza, todo apunta a que se convertirá en uno de los pilares del empleo del futuro.
Ingeniería en energías renovables: cómo es el plan de estudios de la carrera
La Ingeniería en Energías Renovables es una carrera universitaria de cinco años diseñada para formar profesionales con una base sólida en ciencias básicas (como matemáticas, física y química) y en herramientas propias de la ingeniería, aplicadas al desarrollo de tecnologías limpias.
El plan de estudios incluye asignaturas que permiten adquirir capacidades técnicas para diseñar, planificar y evaluar sistemas energéticos sustentables, así como el uso de metodologías científicas y tecnológicas específicas para fuentes como la solar, eólica e hidráulica.
Entre las materias que componen los primeros tramos del currículum se encuentran cálculo, física y química, junto con cursos de diseño asistido por computadora y fundamentos de energía. A medida que avanza la carrera, los estudiantes profundizan en contenidos más específicos vinculados a tecnologías renovables, con formación orientada tanto a la gestión de proyectos como a la implementación práctica de soluciones energéticas limpias.