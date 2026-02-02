Horóscopo del portal 2/2: ¿cómo afecta este día a cada signo del zodíaco y cómo aprovecharlo?

Para ti, esta vibración numérica ilumina aquello que has estado sosteniendo en silencio únicamente por miedo a perder la estabilidad o por una lealtad mal entendida. El portal te invita a cuestionar si tus vínculos actuales son un refugio real o simplemente una carga pesada que mantienes por costumbre. No se trata de rupturas drásticas, sino de un susurro honesto que te recuerda que no todo lo estable es sano y que soltar lo que ya no te cuida es, en realidad, una forma de volver a respirar.