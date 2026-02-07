Secciones
SociedadActualidad

Ian Moche denunció a Lilia Lemoine por “inhabilidad moral”

El joven activista de 12 años presentó un pedido formal ante la Cámara de Diputados para que se determine una sanción disciplinaria o expulsión del cuerpo legislativo.

Ian Moche denunció a Lilia Lemoine. Foto tomada de internet. Ian Moche denunció a Lilia Lemoine. Foto tomada de internet.
Hace 20 Min

Ian Moche (12), reconocido activista por los derechos de las personas con discapacidad, presentó en las últimas horas una solicitud ante la Cámara de Diputados de la Nación para que se analice la conducta de Lilia Lemoine, diputada nacional de La Libertad Avanza, y se determine la aplicación de una sanción disciplinaria o su eventual expulsión del cuerpo legislativo por “inhabilidad moral”.

Una fundación tucumana abrió búsquedas laborales para estudiantes con discapacidad

Una fundación tucumana abrió búsquedas laborales para estudiantes con discapacidad

El pedido surge a partir de declaraciones públicas de Leimoine, quien se refirió al menor con expresiones consideradas ofensivas y discriminatorias, al señalar que “actuaba como autista”, y al cuestionar de manera directa a su madre, Marlene Spesso, con afirmaciones sobre su estado mental, según informó Clarín.

Milei reglamentó la Emergencia en Discapacidad y reformó el sistema de pensiones

Milei reglamentó la Emergencia en Discapacidad y reformó el sistema de pensiones

La denuncia fue impulsada por Andrés Gil Domínguez, representante legal del joven, quien dio a conocer la acción a través de la red social X. 

“Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra”, expresó el abogado al difundir el pedido elevado al Congreso.

No fue un hecho aislado

Según informó Clarín, no se trata del primer episodio en el que Ian Moche fue blanco de cuestionamientos por parte de figuras del oficialismo. Meses atrás, el presidente Javier Milei calificó al menor y a su entorno como “kukas”. 

A partir de ese hecho, la familia del joven denunció al mandatario por hostigamiento y violencia simbólica, al considerar que buscó desacreditar sus reclamos contra los recortes en las políticas públicas destinadas al área de discapacidad.

Espacio Juntarnos: El bar tucumano que da empleo a personas con discapacidad estuvo presente en el Seven de Tafí del Valle

Espacio Juntarnos: El bar tucumano que da empleo a personas con discapacidad estuvo presente en el Seven de Tafí del Valle

Las declaraciones de Lemoine tuvieron un tono aún más explícito. En una intervención pública, la diputada cuestionó la exposición mediática del menor y acusó a su madre de utilizarlo con fines económicos, en un discurso que fue ampliamente repudiado por organizaciones vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad.

Temas Buenos AiresHonorable Cámara de Diputados de la NaciónJavier MileiLilia Lemoine
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual
1

Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual

Audiencia: se define la situación procesal de Santiago Bagne, uno de los detenidos por el ataque en Tafi del Valle
2

Audiencia: se define la situación procesal de Santiago Bagne, uno de los detenidos por el ataque en Tafi del Valle

Investigan al mismo grupo que golpeó a Patricio Ledezma por un tercer ataque en las villas
3

Investigan al mismo grupo que golpeó a Patricio Ledezma por un tercer ataque en las villas

Caso Érika Antonella Álvarez: “Aún queda mucho para investigar”
4

Caso Érika Antonella Álvarez: “Aún queda mucho para investigar”

Banda del Río Salí: una vieja pelea entre dos familias tuvo un trágico final
5

Banda del Río Salí: una vieja pelea entre dos familias tuvo un trágico final

Efectos del acuerdo con Estados Unidos: escalan las acciones de la citrícola San Miguel
6

Efectos del acuerdo con Estados Unidos: escalan las acciones de la citrícola San Miguel

Más Noticias
Hay alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: qué provincias están bajo riesgo

Hay alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: qué provincias están bajo riesgo

Cómo fortalecer las rodillas con un ejercicio simple y evitar lesiones

Cómo fortalecer las rodillas con un ejercicio simple y evitar lesiones

Vinagre en el lavarropas: el truco casero que mejora el lavado y elimina olores

Vinagre en el lavarropas: el truco casero que mejora el lavado y elimina olores

El tiempo en Tucumán: el sábado estará marcado por las lluvias y una máxima de 26°C

El tiempo en Tucumán: el sábado estará marcado por las lluvias y una máxima de 26°C

Caso Érika Antonella Álvarez: “Aún queda mucho para investigar”

Caso Érika Antonella Álvarez: “Aún queda mucho para investigar”

Investigan al mismo grupo que golpeó a Patricio Ledezma por un tercer ataque en las villas

Investigan al mismo grupo que golpeó a Patricio Ledezma por un tercer ataque en las villas

Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual

Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual

Audiencia: se define la situación procesal de Santiago Bagne, uno de los detenidos por el ataque en Tafi del Valle

Audiencia: se define la situación procesal de Santiago Bagne, uno de los detenidos por el ataque en Tafi del Valle

Comentarios