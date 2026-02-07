Ian Moche denunció a Lilia Lemoine por “inhabilidad moral”

Ian Moche (12), reconocido activista por los derechos de las personas con discapacidad, presentó en las últimas horas una solicitud ante la Cámara de Diputados de la Nación para que se analice la conducta de Lilia Lemoine, diputada nacional de La Libertad Avanza, y se determine la aplicación de una sanción disciplinaria o su eventual expulsión del cuerpo legislativo por “inhabilidad moral”.
El pedido surge a partir de declaraciones públicas de Leimoine, quien se refirió al menor con expresiones consideradas ofensivas y discriminatorias, al señalar que “actuaba como autista”, y al cuestionar de manera directa a su madre, Marlene Spesso, con afirmaciones sobre su estado mental, según informó Clarín.
La denuncia fue impulsada por Andrés Gil Domínguez, representante legal del joven, quien dio a conocer la acción a través de la red social X.
“Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra”, expresó el abogado al difundir el pedido elevado al Congreso.
No fue un hecho aislado
Según informó Clarín, no se trata del primer episodio en el que Ian Moche fue blanco de cuestionamientos por parte de figuras del oficialismo. Meses atrás, el presidente Javier Milei calificó al menor y a su entorno como “kukas”.
A partir de ese hecho, la familia del joven denunció al mandatario por hostigamiento y violencia simbólica, al considerar que buscó desacreditar sus reclamos contra los recortes en las políticas públicas destinadas al área de discapacidad.
Las declaraciones de Lemoine tuvieron un tono aún más explícito. En una intervención pública, la diputada cuestionó la exposición mediática del menor y acusó a su madre de utilizarlo con fines económicos, en un discurso que fue ampliamente repudiado por organizaciones vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad.