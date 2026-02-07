Ian Moche denunció a Lilia Lemoine por “inhabilidad moral”

Ian Moche (12), reconocido activista por los derechos de las personas con discapacidad, presentó en las últimas horas una solicitud ante la Cámara de Diputados de la Nación para que se analice la conducta de Lilia Lemoine, diputada nacional de La Libertad Avanza, y se determine la aplicación de una sanción disciplinaria o su eventual expulsión del cuerpo legislativo por “inhabilidad moral”.