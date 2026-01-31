Secciones
Espacio Juntarnos: El bar tucumano que da empleo a personas con discapacidad estuvo presente en el Seven de Tafí del Valle

José “Pepe” Ramón le contó a LA GACETA todo sobre el proyecto nacido en Yerba Buena que se convirtió en el corazón solidario del Seven. Con más de 25 años de trayectoria, buscan que su modelo de capacitación laboral se replique en todo el país.

SOLIDARIO. José Pepe Ramón explicó todo sobre Espacio Juntarnos, la iniciativa que brinda trabajo a personas con discapacidad. SOLIDARIO. José "Pepe" Ramón explicó todo sobre Espacio Juntarnos, la iniciativa que brinda trabajo a personas con discapacidad.
Hace 1 Hs

Una de las características diferenciales del Seven de Tafí del Valle es su lado solidario: no se cobra entrada, pero sí se pide una colaboración para distintas organizaciones. En esta edición todo lo recaudado fue destinado a Espacio Juntarnos, el bar ubicado en Yerba Buena que brinda oportunidades laborales a gente con discapacidad. José “Pepe” Ramón, su dueño y fundador contó durante el streaming de LA GACETA en qué consiste ese proyecto.

"Esto es una capacitación para el trabajo real. Los chicos aprenden aquí para que el día de mañana cualquier empresa pueda contratarlos con la seguridad de que están preparados", explicó “Pepe”. “Ya hubo varios restaurantes que nos pidieron para contratar alguno de ellos; incluso aquí también conversamos con varias empresas por ese motivo”, reveló.

El empresario contó que actualmente son 34 los trabajadores que forman parte de la iniciativa, pero que cuando abrió la convocatoria hubo más de 500 interesados. “Las personas con discapacidad no todas pueden hacer las mismas tareas, pero todas pueden hacer algo. Nosotros le buscamos el lugar donde pueden desarrollarse mejor”, indica.

Durante la tarde, el equipo de Espacio Juntarnos no solo estuvo presente con urnas para las donaciones y vendiendo merchandising, sino que también contó con el apoyo de figuras del deporte. Gracias a la donación de Tomás Albornoz, jugador de Los Pumas, se sorteó una camiseta firmada entre toda la gente que colaboró para seguir sosteniendo la infraestructura de la organización.

Ramón llegó al Seven acompañado de varios de los protagonistas de la iniciativa. “Tenemos personas de distintos estratos sociales, varios no conocían Tafí y están felices de estar aquí”, cuenta.

El motor de esta idea tiene nombre propio: Benjamín. Hace más de 25 años, la relación de “Pepe” con su vecino, un joven con Síndrome de Down, sembró la semilla de lo que hoy es una realidad consolidada. “Le pregunté si quería venir a trabajar en mi empresa. Luego se sumó el hijo de un amigo, y después otros chicos más”, recuerda. Lo que empezó como un vínculo cercano se transformó en una misión de vida: además de los 34 jóvenes del bar, Ramón brinda trabajo a otros 14 en su empresa de repuestos.

“Esto se hace por amor. No hay ninguna ventaja económica, la única ventaja está en el corazón", describe. Y cierra con un deseo: “No queremos que esto se limite solo a la Avenida Perón al 2400. Queremos que haya un Espacio Juntarnos en cada punto del país”.

Temas Seven Tafí del Valle Tafí del Valle
