Espacio Juntarnos: El bar tucumano que da empleo a personas con discapacidad estuvo presente en el Seven de Tafí del Valle

El motor de esta idea tiene nombre propio: Benjamín. Hace más de 25 años, la relación de “Pepe” con su vecino, un joven con Síndrome de Down, sembró la semilla de lo que hoy es una realidad consolidada. “Le pregunté si quería venir a trabajar en mi empresa. Luego se sumó el hijo de un amigo, y después otros chicos más”, recuerda. Lo que empezó como un vínculo cercano se transformó en una misión de vida: además de los 34 jóvenes del bar, Ramón brinda trabajo a otros 14 en su empresa de repuestos.