Un fin de semana de buena fortuna: los signos del horóscopo chino que atraerán la suerte y el amor

El 8 de febrero estará marcado por energías sinceras y calmas que aclararán el panorama para algunos signos.

Hace 14 Min

Para algunos regentes del horóscopo chino, este no será un fin de semana cualquiera. Mientras el "Día de Cierre" se aproxima, ciertos animales de la rueda zodiacal deberán prepararse para una jornada de definiciones que se centrarán en la buena fortuna en el plano afectivo. Determinados nativos encontrarán el sosiego por estas fechas.

Este domingo 8 de febrero, las energías estarán bajo el mando del Buey de Agua, que rige específicamente la energía del día, una versión más flexible, sociable, inteligente y emocional de este signo. Esta influencia le dará al resto de los animales la capacidad de adaptarse para afrontar con ligereza los obstáculos o alivianar las expectativas en el romance.

Los signos que sintonizarán con el amor y la suerte 

En estos momentos donde la vibración exige mayor liviandad y sencillez, algunas figuras encontrarán mayor conexión con su pareja; la suerte y el sentimiento los acompañarán durante estas jornadas. De acuerdo con la astrología oriental, estos son los beneficiados en el terreno vincular del fin de semana.

- Buey: Esta jornada sorprende al Buey con los pies en la tierra. La solidez sentimental le da alivio y no hastía: descubre que ya no esperá el golpe brutal. Si está en pareja, siente una serenidad real; si está soltero, la tranquilidad le vuelve atractivo sin buscarlo. La certeza aparece.

- Serpiente: El amor se expresa en clave de sutileza. No hacen falta gestos grandilocuentes: una mirada, un mensaje preciso o un recuerdo que encaja revelan afectos largamente guardados. El 8 de febrero tiene un aire reflexivo y la Serpiente elige acercarse con templanza, sin prisas, y eso cambia la balanza emocional a su favor.

- Gallo: Le sorprende su propia ternura. El Gallo se muestra menos a la defensiva y eso moviliza respuestas inmediatas. El azar y la pasión toman forma cuando le ven sin máscara: una charla casual puede devenir en una intimidad inesperada. Al final del día, una conexión subestimada puede mostrarse sólida y con posibilidades reales.

