Un fin de semana de buena fortuna: los signos del horóscopo chino que atraerán la suerte y el amor

Este domingo 8 de febrero, las energías estarán bajo el mando del Buey de Agua, que rige específicamente la energía del día, una versión más flexible, sociable, inteligente y emocional de este signo. Esta influencia le dará al resto de los animales la capacidad de adaptarse para afrontar con ligereza los obstáculos o alivianar las expectativas en el romance.