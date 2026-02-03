¿Cuáles son los dos continentes que se acercan y podrían eliminar un océano entero?

El desplazamiento de las placas tectónicas constituye una fuerza imparable que redibuja la geografía de nuestro planeta a lo largo de millones de años. En la actualidad, la placa indoaustraliana impulsa a Australia hacia el norte a una velocidad constante, reduciendo gradualmente la distancia que la separa del territorio asiático. Este fenómeno, corroborado por tecnología satelital, plantea un escenario donde el mapa global sufrirá una transformación radical, alterando no solo las fronteras terrestres sino también la dinámica de los océanos.
Una eventual colisión entre estas dos masas continentales generaría consecuencias geológicas de una magnitud comparable a la formación del Himalaya. El choque de las cortezas terrestres elevaría nuevas cadenas montañosas, desencadenaría una actividad sísmica sin precedentes y modificaría los patrones climáticos de toda la región. Este proceso natural, aunque extremadamente lento para la percepción humana, demuestra que la Tierra permanece en un estado de cambio perpetuo y que las masas de tierra actuales solo representan una fase transitoria en la historia del mundo.
Lejos de los escenarios apocalípticos, los especialistas aclaran que se trata de un proceso extremadamente lento, propio de los tiempos geológicos. Sin embargo, comprender cómo se mueven las placas tectónicas y qué ocurre cuando chocan permite anticipar posibles cambios en el relieve, la actividad sísmica y la configuración del planeta en un futuro muy lejano.
El desplazamiento sostenido de Australia hacia Asia se proyecta como uno de los fenómenos tectónicos más relevantes del futuro, con posibles consecuencias sobre la geografía y los ecosistemas de esa región. Este proceso se inició hace unos 80 millones de años, cuando la placa australiana se separó de la Antártida y comenzó su avance hacia el norte.
Según el geólogo Zheng-Xiang Li, de la Universidad de Curtin, el choque con Asia es un escenario inevitable y ya estaría produciendo tensiones tectónicas que actúan como señales tempranas del fenómeno. “Nos guste o no, el continente australiano chocará con Asia”, sostuvo. Un ejemplo concreto de este desplazamiento se registró en 2016, cuando Australia debió corregir su sistema de posicionamiento global y mover 1,8 metros sus coordenadas oficiales.
Este episodio dejó al descubierto que incluso la infraestructura digital se ve afectada por el movimiento continental. A largo plazo, los especialistas anticipan un incremento de la actividad sísmica en Australia y regiones cercanas, además de la posible formación de nuevas cadenas montañosas.