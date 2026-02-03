¿Cuáles son los dos continentes que se acercan y podrían eliminar un océano entero?

El desplazamiento de las placas tectónicas constituye una fuerza imparable que redibuja la geografía de nuestro planeta a lo largo de millones de años. En la actualidad, la placa indoaustraliana impulsa a Australia hacia el norte a una velocidad constante, reduciendo gradualmente la distancia que la separa del territorio asiático. Este fenómeno, corroborado por tecnología satelital, plantea un escenario donde el mapa global sufrirá una transformación radical, alterando no solo las fronteras terrestres sino también la dinámica de los océanos.