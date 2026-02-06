Horóscopo chino: Ludovica Squirru advierte un 2026 tenso para Argentina

Ludovica Squirru proyecta para Argentina un 2026 cargado de tensiones, con el clima como uno de los factores determinantes. “La Pacha se está moviendo, lo dije y lo sigo diciendo”, afirma la autora de Horóscopo Chino 2026: Caballo de Fuego, y alerta que fenómenos como incendios, sequías e inundaciones serán “la consecuencia de lo que no se hizo a tiempo”.