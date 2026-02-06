Horóscopo chino: Ludovica Squirru advierte un 2026 tenso para Argentina

Según el horóscopo chino, el 2026 será un año intenso para Argentina. En sus predicciones, Ludovica Squirru advierte sobre un escenario marcado por tensiones, fenómenos climáticos extremos y transformaciones profundas que pondrán a prueba la capacidad de adaptación del país.
Sin embargo, la astróloga también señala que, en medio de las dificultades, surgirán formas de resistencia colectiva y solidaridad, especialmente en el interior. Allí, el espíritu del Caballo de Fuego (asociado a la acción, el movimiento y el altruismo) podría convertirse en una clave para atravesar un año desafiante.
Horóscopo chino 2026: las predicciones de Ludovica Squirru para Argentina
Ludovica Squirru proyecta para Argentina un 2026 cargado de tensiones, con el clima como uno de los factores determinantes. “La Pacha se está moviendo, lo dije y lo sigo diciendo”, afirma la autora de Horóscopo Chino 2026: Caballo de Fuego, y alerta que fenómenos como incendios, sequías e inundaciones serán “la consecuencia de lo que no se hizo a tiempo”.
Aun en este escenario complejo, el país mantendrá su rol como destino de llegada. La astróloga prevé un incremento de migrantes de Medio Oriente, Europa y Asia que huirán de conflictos bélicos y crisis económicas en sus regiones de origen.
Para Squirru, la clave para sostenerse durante el año del Caballo de Fuego estará en el interior del país. Allí, dice, se refleja un fuerte espíritu solidario. “En Traslasierra, en Córdoba, veo cómo la gente se reinventa, cómo construye redes de ayuda y comparte lo que tiene. Ese espíritu comunitario será fundamental para sobrevivir”.