Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo chino: Ludovica Squirru advierte un 2026 tenso para Argentina

La astróloga Ludovica Squirru analiza el año del Caballo de Fuego y anticipa un 2026 atravesado por tensiones, desafíos climáticos y cambios profundos en Argentina, aunque con señales de esperanza en el interior del país.

Ludovica Squirru anticipó como le irá a Argenina en 2026 Ludovica Squirru anticipó como le irá a Argenina en 2026 Hola
Hace 3 Hs

Según el horóscopo chino, el 2026 será un año intenso para Argentina. En sus predicciones, Ludovica Squirru advierte sobre un escenario marcado por tensiones, fenómenos climáticos extremos y transformaciones profundas que pondrán a prueba la capacidad de adaptación del país.

Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

Sin embargo, la astróloga también señala que, en medio de las dificultades, surgirán formas de resistencia colectiva y solidaridad, especialmente en el interior. Allí, el espíritu del Caballo de Fuego (asociado a la acción, el movimiento y el altruismo) podría convertirse en una clave para atravesar un año desafiante.

Horóscopo chino 2026: las predicciones de Ludovica Squirru para Argentina

Ludovica Squirru proyecta para Argentina un 2026 cargado de tensiones, con el clima como uno de los factores determinantes. “La Pacha se está moviendo, lo dije y lo sigo diciendo”, afirma la autora de Horóscopo Chino 2026: Caballo de Fuego, y alerta que fenómenos como incendios, sequías e inundaciones serán “la consecuencia de lo que no se hizo a tiempo”.

Aun en este escenario complejo, el país mantendrá su rol como destino de llegada. La astróloga prevé un incremento de migrantes de Medio Oriente, Europa y Asia que huirán de conflictos bélicos y crisis económicas en sus regiones de origen.

Para Squirru, la clave para sostenerse durante el año del Caballo de Fuego estará en el interior del país. Allí, dice, se refleja un fuerte espíritu solidario. “En Traslasierra, en Córdoba, veo cómo la gente se reinventa, cómo construye redes de ayuda y comparte lo que tiene. Ese espíritu comunitario será fundamental para sobrevivir”.

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
2

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
3

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán
4

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?
5

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?

Yerba Buena dio de baja a la empresa de El Militar Sosa tras el crimen de Érika Álvarez
6

Yerba Buena dio de baja a la empresa de "El Militar" Sosa tras el crimen de Érika Álvarez

Más Noticias
Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Comentarios