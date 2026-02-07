Secciones
Política

Jaldo recibió a Macchiarola, intendente de Yerba Buena

Analizaron obras, seguridad y coordinación institucional.

Osvaldo Jaldo y Pablo Macchiarola. Osvaldo Jaldo y Pablo Macchiarola.
Hace 5 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno al intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, donde la agenda se centró en la articulación institucional, el desarrollo de obras públicas, la seguridad y el fortalecimiento del perfil turístico del municipio. Tras la audiencia, el jefe municipal destacó el buen diálogo con Jaldo al que consideró “clave” y explicó que durante la reunión informó sobre el estado de las obras en ejecución y los proyectos en marcha en la ciudad.

“Estaba contando que estamos haciendo el ensanche, la ampliación de la Avenida Solano Vera, desde Plaza Vieja hasta el Camino de Sirga”, indicó, y agregó que el municipio avanzó de manera sostenida en el parque Julio Prebisch y el parque de La Hoya. “Esto va a permitir al municipio incorporar 31 hectáreas de espacios verdes”, afirmó. En otras líneas, comentó que el municipio ejecutó recambios de paños en avenida Aconquija y avenida Perón, y destacó la pavimentación de la calle Higueritas como una obra estructural.

Trabajo conjunto

Otro de los ejes abordados durante la reunión fue la seguridad donde el intendente destacó el esquema de trabajo conjunto con la provincia. “Desde hace dos años, en Yerba Buena hay una presencia de la policía mucho más fuerte, más marcada, y también una coordinación con el ministerio de Seguridad provincial y la secretaría de Seguridad municipal”, sostuvo. Según expresó, esta articulación permitió mejorar los indicadores delictivos, en especial durante la temporada estival. “Nuestro municipio sufría mucho por el tema de escruches, sobre todo cuando los vecinos se iban de vacaciones. Eso ha ocurrido, pero en muchísima menor medida, y es gracias a este esquema de seguridad que estamos implementando”, afirmó.

“Acoples cero; Tucumán necesita una reforma electoral de fondo”, sostuvo Macchiarola

“Acoples cero; Tucumán necesita una reforma electoral de fondo”, sostuvo Macchiarola

Durante el encuentro también se analizó la situación económica y financiera. Macchiarola señaló que el municipio se encuentra en el pacto fiscal provincial y remarcó la necesidad de administrar los recursos con rigor. “La situación, desde el punto de vista económico, no es fácil ni para una comuna, ni para un municipio y tampoco para la provincia. Uno tiene que ser extremadamente responsable, meticuloso, riguroso, con los recursos de los vecinos para aplicarlos de la mejor manera”, sostuvo.

Temas Yerba BuenaOsvaldo JaldoInseguridadPablo Macchiarola
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Yerba Buena impulsa controles toxicológicos obligatorios a funcionarios

Yerba Buena impulsa controles toxicológicos obligatorios a funcionarios

LLA llegó al Concejo de Yerba Buena: Apud armó bloque y denunció un municipio sobredimensionado

LLA llegó al Concejo de Yerba Buena: Apud armó bloque y denunció un municipio "sobredimensionado"

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?

¿Sos deportista y vivís en Yerba Buena? Podés postularte a la Beca Deportiva de la municipalidad

¿Sos deportista y vivís en Yerba Buena? Podés postularte a la Beca Deportiva de la municipalidad

¿Por qué detuvieron a la pareja del Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

¿Por qué detuvieron a la pareja del "Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Lo más popular
El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
1

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes
2

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
3

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock
4

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz
5

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood
6

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood

Más Noticias
Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Un cardiólogo de Tucumán dio una conferencia en China

Un cardiólogo de Tucumán dio una conferencia en China

Caída de la matrícula por falta de alumnos: optimizar recursos para ganar calidad

Caída de la matrícula por falta de alumnos: optimizar recursos para ganar calidad

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios