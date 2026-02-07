Jaldo recibió a Macchiarola, intendente de Yerba Buena

Trabajo conjunto

Otro de los ejes abordados durante la reunión fue la seguridad donde el intendente destacó el esquema de trabajo conjunto con la provincia. “Desde hace dos años, en Yerba Buena hay una presencia de la policía mucho más fuerte, más marcada, y también una coordinación con el ministerio de Seguridad provincial y la secretaría de Seguridad municipal”, sostuvo. Según expresó, esta articulación permitió mejorar los indicadores delictivos, en especial durante la temporada estival. “Nuestro municipio sufría mucho por el tema de escruches, sobre todo cuando los vecinos se iban de vacaciones. Eso ha ocurrido, pero en muchísima menor medida, y es gracias a este esquema de seguridad que estamos implementando”, afirmó.