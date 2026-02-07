Jaldo recibió a Macchiarola, intendente de Yerba Buena

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno al intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, donde la agenda se centró en la articulación institucional, el desarrollo de obras públicas, la seguridad y el fortalecimiento del perfil turístico del municipio. Tras la audiencia, el jefe municipal destacó el buen diálogo con Jaldo al que consideró “clave” y explicó que durante la reunión informó sobre el estado de las obras en ejecución y los proyectos en marcha en la ciudad.
“Estaba contando que estamos haciendo el ensanche, la ampliación de la Avenida Solano Vera, desde Plaza Vieja hasta el Camino de Sirga”, indicó, y agregó que el municipio avanzó de manera sostenida en el parque Julio Prebisch y el parque de La Hoya. “Esto va a permitir al municipio incorporar 31 hectáreas de espacios verdes”, afirmó. En otras líneas, comentó que el municipio ejecutó recambios de paños en avenida Aconquija y avenida Perón, y destacó la pavimentación de la calle Higueritas como una obra estructural.
Trabajo conjunto
Otro de los ejes abordados durante la reunión fue la seguridad donde el intendente destacó el esquema de trabajo conjunto con la provincia. “Desde hace dos años, en Yerba Buena hay una presencia de la policía mucho más fuerte, más marcada, y también una coordinación con el ministerio de Seguridad provincial y la secretaría de Seguridad municipal”, sostuvo. Según expresó, esta articulación permitió mejorar los indicadores delictivos, en especial durante la temporada estival. “Nuestro municipio sufría mucho por el tema de escruches, sobre todo cuando los vecinos se iban de vacaciones. Eso ha ocurrido, pero en muchísima menor medida, y es gracias a este esquema de seguridad que estamos implementando”, afirmó.
Durante el encuentro también se analizó la situación económica y financiera. Macchiarola señaló que el municipio se encuentra en el pacto fiscal provincial y remarcó la necesidad de administrar los recursos con rigor. “La situación, desde el punto de vista económico, no es fácil ni para una comuna, ni para un municipio y tampoco para la provincia. Uno tiene que ser extremadamente responsable, meticuloso, riguroso, con los recursos de los vecinos para aplicarlos de la mejor manera”, sostuvo.