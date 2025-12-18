“Acoples cero; Tucumán necesita una reforma electoral de fondo”, sostuvo Macchiarola

El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, expresó este jueves su decepción por la decisión de no avanzar con la reforma electoral en la Legislatura provincial y sostuvo que Tucumán necesita cambios estructurales que garanticen mayor transparencia, representatividad y calidad institucional.
“Es una lástima, una pena, una oportunidad perdida”, afirmó el jefe municipal durante una charla con LA GACETA al referirse a la suspensión del debate legislativo. En ese sentido, recordó que ya en la apertura de sesiones de marzo de 2024 había manifestado públicamente su respaldo a una eventual reforma constitucional.
“Consideramos necesaria una reforma de la Constitución y una reforma electoral que no sea un maquillaje, sino un cambio real en la forma de votar en la provincia”, aclaró. Cuestionó, además, el actual sistema de acoples y la multiplicidad de boletas en el cuarto oscuro.
“No puede ser que tengamos 70 boletas. Eso fragmenta la representación y permite que se llegue a cargos legislativos con una base de votos mínima”, advirtió, al tiempo que remarcó que el voto “tiene que valer lo mismo para todos y reflejar una legitimidad real”.
Boleta única y una sola lista
Entre los principales ejes que impulsaría una reforma, el intendente fue categórico. “Acoples cero”, contestó. En ese marco, planteó la necesidad de una reforma constitucional que establezca una sola lista por espacio político y la implementación de la boleta única de papel.
“Tenemos el ejemplo exitoso de las elecciones nacionales: resultados rápidos, menos gasto en papel, menos logística, más transparencia y un sistema mucho más eficiente”, sostuvo, y consideró que Tucumán debería replicar ese modelo.
Mirada opositora y proyección política
Consultado sobre el futuro de la oposición en la provincia, Macchiarola evaluó que el balance electoral fue positivo, aunque insistió en que el principal desafío es la unidad. “Si se hubiera conformado un frente único, la elección habría sido extremadamente competitiva”, analizó, y afirmó que hacia adelante será clave “priorizar lo que nos une y no lo que nos separa”.
En esa línea, señaló que existen amplias coincidencias programáticas con otros espacios opositores, incluida La Libertad Avanza, especialmente en temas como la reforma electoral, la transparencia en la gestión, la división de poderes y la necesidad de una justicia independiente. “Son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan”, resumió.
Finalmente, el intendente reiteró su expectativa de que el debate se retome en el corto plazo. “No perdemos la esperanza de que en 2026 Tucumán avance hacia una reforma electoral profunda, que cambie de verdad la forma de votar y fortalezca la democracia”, concluyó.