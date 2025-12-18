“Acoples cero; Tucumán necesita una reforma electoral de fondo”, sostuvo Macchiarola

Mirada opositora y proyección política

Consultado sobre el futuro de la oposición en la provincia, Macchiarola evaluó que el balance electoral fue positivo, aunque insistió en que el principal desafío es la unidad. “Si se hubiera conformado un frente único, la elección habría sido extremadamente competitiva”, analizó, y afirmó que hacia adelante será clave “priorizar lo que nos une y no lo que nos separa”.