Grandes ventanales, parque y diseño moderno: así es la mansión de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul

La residencia, totalmente personalizada, combina diseño moderno, espacios abiertos y un gran sector verde pensado para el disfrute de los hijos.

La China Suárez y Mauro Icardi viven juntos en Estambul La China Suárez y Mauro Icardi viven juntos en Estambul Ciudad Magazine
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Desde su llegada a Estambul, la China Suárez y Mauro Icardi se instalaron en una imponente mansión que no pasó desapercibida. La propiedad, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, combina lujo, confort y privacidad, y refleja el alto perfil de la pareja en Turquía.

Las imágenes del interior y el exterior de la vivienda despertaron curiosidad en redes sociales y medios del espectáculo, donde se destacan los amplios espacios, la decoración sofisticada y las comodidades propias de una residencia de elite. Así es la lujosa mansión en la que viven la actriz y el ídolo del Galatasaray en Estambul.

El living de mansión de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul El living de mansión de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul

Lujo, diseño y familia: así es la mansión de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul

Recientemente remodelada según las preferencias de ambos, la propiedad funciona como el eje de esta nueva etapa que une familia, trabajo y una vida cotidiana desarrollada lejos de la Argentina. Las postales que la pareja difundió en redes sociales permitieron conocer algunos sectores del interior, un espacio donde se destacan la amplitud, la luminosidad y un marcado estilo moderno.

La casa de la China Suárez y Mauro Icardi tiene una enorme pileta La casa de la China Suárez y Mauro Icardi tiene una enorme pileta Hola

La casa cuenta con pisos de tonos claros que refuerzan la sensación de orden visual y con ventanales de gran tamaño que atraviesan los ambientes, dejando entrar luz natural durante todo el día y ofreciendo vistas directas al parque. La decoración sigue una impronta minimalista, con mobiliario en colores neutros y objetos que priorizan el confort sin resignar diseño.

Otro de los grandes atractivos es el parque, un espacio verde de amplias dimensiones que rodea la residencia y actúa como un verdadero oasis dentro de la ciudad. En ese sector exterior se encuentra además una piscina de gran tamaño, pensada para el uso familiar y como punto de encuentro en los meses más cálidos. La puesta a punto de este espacio demandó un trabajo especial, ya que tanto Suárez como Icardi buscaron adaptarlo para que los niños puedan disfrutarlo con total libertad.

Así, la mansión amplia, moderna y completamente personalizada se convirtió en una síntesis del nuevo camino elegido por la pareja. Entre la vida familiar, los compromisos profesionales y la transformación total de la propiedad, el hogar refleja una etapa atravesada por proyectos renovados y una dinámica cotidiana que combina cultura, trabajo y una relación consolidada.

