Grandes ventanales, parque y diseño moderno: así es la mansión de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul

Otro de los grandes atractivos es el parque, un espacio verde de amplias dimensiones que rodea la residencia y actúa como un verdadero oasis dentro de la ciudad. En ese sector exterior se encuentra además una piscina de gran tamaño, pensada para el uso familiar y como punto de encuentro en los meses más cálidos. La puesta a punto de este espacio demandó un trabajo especial, ya que tanto Suárez como Icardi buscaron adaptarlo para que los niños puedan disfrutarlo con total libertad.