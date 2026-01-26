Rusherking y Wanda Nara hablaron de la China Suárez y revelaron un secreto del pasado

El momento de chisme entre Wanda Nara y Rusherking

Wanda Nara disparó una consulta directa: “¿Regalaste alguna vez un auto? Sí, se sabe. ¿Y cuando te separás el auto se devuelve o se lo queda la otra persona? Me sirve también para mí”. El músico urbano admitió que su intención original consistía en que la joven conservara el obsequio, aunque ella prefirió reintegrarlo. Sobre el paradero actual de la unidad, Rusherking aclaró: “No, lo vendimos”.