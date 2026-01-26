Secciones
Rusherking y Wanda Nara hablaron de la China Suárez y revelaron un secreto del pasado

La conductora Wanda Nara aprovechó la visita del artista para indagar sobre el famoso Volkswagen New Beetle que este entregó a una pareja anterior, la China Suárez.

Rusherking y Wanda Nara hablaron de la China Suárez y revelaron un secreto del pasado
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

La atmósfera en MasterChef Celebrity de este domingo cambió con la reciente presencia de Rusherking. La conductora Wanda Nara aprovechó la visita del artista para indagar sobre el famoso Volkswagen New Beetle que este entregó a una pareja anterior, la China Suárez, algo que fue viral en 2023

La transmisión provocó el enojo de Mauro Icardi, quien lanzó se quejó en redes sociales cuestionando la temática del reality. La charla sobre el vehículo negro descapotable derivó en un conflicto que excedió la pantalla chica y llegó a instancias legales.

El momento de chisme entre Wanda Nara y Rusherking

Wanda Nara disparó una consulta directa: “¿Regalaste alguna vez un auto? Sí, se sabe. ¿Y cuando te separás el auto se devuelve o se lo queda la otra persona? Me sirve también para mí”. El músico urbano admitió que su intención original consistía en que la joven conservara el obsequio, aunque ella prefirió reintegrarlo. Sobre el paradero actual de la unidad, Rusherking aclaró: “No, lo vendimos”.

En ese instante, Evangelina Anderson aportó una cuota de picante al diálogo. La modelo bromeó: “Más fuerte habla que no nos enteramos. ¿Viste cuando una no está involucrada en el chisme y querés saber?”. Tal comentario generó risas entre los presentes mientras la audiencia seguía atenta cada palabra del invitado.

La furia de Icardi y su descargo en internet

El intérprete retó a la presentadora preguntando: “¿Vos qué es lo más caro que regalaste?”. Ella confesó el obsequio de una vivienda, aunque mantuvo la titularidad del inmueble a su nombre. Ante la incredulidad, el joven consultó: “Obvio. ¿La pediste o te la devolvieron?”. La empresaria sentenció: “Ninguna boluda, digamos. Claro”.

La conversación terminó cuando Rusherking explicó que el proceso administrativo del rodado generó muchas complicaciones: “No, pero yo no lo puse a mi nombre. Claro, fue todo un quilombo después. Y creo que ese fue el primer y el último auto. Basta”. 

En paralelo, Mauro Icardi publicó: “Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente. Eso quedó más que claro en MasterCHINA... ah, no, perdón, el programa que alguna vez fue de cocina”.

