Icardi desmintió la buena relación que Wanda Nara dijo tener con él: “Nunca, jamás, será familia”

Tras las declaraciones de Wanda Nara sobre un diálogo fluido entre ambos, Mauro Icardi reaccionó con dureza: habló de "mitomanía", robos y una interna judicial que parece no tener retorno.

Icardi acusó a Wanda Nara de mitómana. Icardi acusó a Wanda Nara de mitómana. Foto: Reuters - Regis Duvignau
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no detenerse. A principios de semana, la conductora habló de la relación familiar y aseguró tener un buen vínculo con los padres de sus hijos. Lejos de coincidir, el futbolista reaccionó con gran enojo. Para negar la versión de Wanda, hizo un extenso descargo en su cuenta de Instagram y acusó a la conductora de haberle robado y le recriminó malos tratos y manipulación hacia sus hijas.

"Amor al viento": Wanda Nara dejó muy claro que ni loca volvería a casarse

Este martes, Wanda dejó un sticker en sus historias de Instagram para que sus seguidores le hicieran preguntas y alguien consultó por Icardi. “Por suerte últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo”, empezó respondiendo. Aunque reconoció que a veces no están de acuerdo, dijo que la relación mejoró. “Vamos a ser familia para siempre”, cerró.

Mauro Icardi desmintió a Wanda Nara

El último comentario fue el que desató la furia de Icardi y al que eligió responder. “Nunca, jamás, será familia”, fue la conclusión del deportista del Galatasaray que desató la polémica. En una sola historia, escribió una respuesta en la que dio pormenores de las actitudes que tuvo su ex contra él. Señaló también que solo la considera la madre de sus hijas.

“Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos”, publicó Icardi. A continuación, armó una lista de 12 motivos por los cuales no retomaría el diálogo ni el vínculo con la conductora de “Masterchef Celebrity”.

En primer lugar, dijo que Nara lo denunció falsamente por violencia de género y pidió a la Justicia que no tuviera vínculo con sus hijas durante medio año. “Me excluyó de mis propias casas mediante denuncias falsas”, amplió. Otro de los puntos que lo alejaron fue que Nara retuvo durante once horas a sus hijas para impedir que estuvieran con él “por capricho personal y obsesión” con la “China” Suárez.

Mauro Icardi acusó de hostigarlo a él y a la “China Suárez”

Uno de los puntos que destacó Icardi y por el que tampoco volvería a entablar una relación con Wanda fue la actitud que tomó contra la “China” Suárez. “Creó grupos junto con sus ‘amigas’ para hostigarme a mí y a mi pareja; incluso muchas de ellas terminaron dándole la espalda y arrepintiéndose”, dijo.

Luego de mencionar robos, estafas, cambios de direcciones y más denuncias falsas, Icardi se refirió a los últimos chats que hizo públicos la empresaria. “Ya que le gusta filtrar chats, me pregunto por qué nunca filtró ese supuesto diálogo y vínculo del que habla. En lugar de tantas entrevistas y palabras que se las lleva el viento –y que algunos ingenuos creen y convierten en programas enteros por migajas de rating–, la realidad está en los hechos”.

Temas Wanda NaraMauro Icardi
