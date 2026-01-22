Icardi desmintió la buena relación que Wanda Nara dijo tener con él: “Nunca, jamás, será familia”

Mauro Icardi desmintió a Wanda Nara

El último comentario fue el que desató la furia de Icardi y al que eligió responder. “Nunca, jamás, será familia”, fue la conclusión del deportista del Galatasaray que desató la polémica. En una sola historia, escribió una respuesta en la que dio pormenores de las actitudes que tuvo su ex contra él. Señaló también que solo la considera la madre de sus hijas.