Juicio por YPF: Argentina invocó la “inmunidad soberana” del oro del BCRA ante la jueza Preska

En un nuevo capítulo de la batalla legal por la expropiación de YPF, la República Argentina presentó una declaración jurada ante la jueza Loretta Preska para blindar las reservas de oro del Banco Central (BCRA).
La defensa argentina sostuvo que estos activos gozan de inmunidad soberana, lo que los vuelve inembargables y los sitúa fuera del alcance de cualquier ejecución judicial en los Estados Unidos, independientemente de los pedidos de información (discovery) de los demandantes.
La presentación, firmada por el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, respondió a una exigencia del tribunal de Nueva York. Desde la Procuración del Tesoro explicaron que la postura oficial se mantiene firme: el BCRA es un ente autárquico y revelar la ubicación exacta del oro vulneraría su independencia funcional. Esta respuesta surgió tras la consulta directa al ministro Luis Caputo y a las carteras de Seguridad y Economía.
Los fondos beneficiarios del fallo por U$S16.100 millones acusan al país de una "obstrucción sistemática". Según los demandantes, el Gobierno evitó durante más de un año precisar el paradero de reservas valoradas en más de U$S1.000 millones.
El conflicto escaló tras la denuncia de los fondos sobre el envío de un testigo "deliberadamente no preparado" a las audiencias de agosto pasado. Mientras Preska evalúa los próximos pasos, Argentina mantiene activas las apelaciones tanto por el proceso de "discovery" como por la sentencia de fondo.