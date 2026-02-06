Juicio por YPF: Argentina invocó la “inmunidad soberana” del oro del BCRA ante la jueza Preska

La presentación, firmada por el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, respondió a una exigencia del tribunal de Nueva York. Desde la Procuración del Tesoro explicaron que la postura oficial se mantiene firme: el BCRA es un ente autárquico y revelar la ubicación exacta del oro vulneraría su independencia funcional. Esta respuesta surgió tras la consulta directa al ministro Luis Caputo y a las carteras de Seguridad y Economía.