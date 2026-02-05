Secciones
YPF oficializa la venta de Metrogas: contrató al Citi para buscar compradores por más de U$S700 millones

La petrolera busca desprenderse de su participación del 70% en la mayor distribuidora de gas del país para focalizar sus inversiones en Vaca Muerta.

Hace 1 Hs

YPF puso en marcha formalmente el proceso de desinversión en Metrogas. La petrolera de mayoría estatal autorizó al banco Citi para gestionar la búsqueda de interesados en su paquete accionario del 70%. Según fuentes cercanas a la transacción, la compañía aspira a recaudar una cifra superior a los U$S700 millones.

La decisión se da en un escenario favorable para la venta. La reciente revisión tarifaria y la caída del riesgo país sanearon el balance de la distribuidora, volviéndola un activo atractivo para inversores internacionales. 

Esta operación forma parte del plan estratégico de YPF para desprenderse de activos no estratégicos y concentrar sus recursos en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales.

La empresa YPF posee el 100% de las acciones Clase A de Metrogas, que representan el 51% del capital social, y además un 38,7% de las acciones Clase B, equivalentes a otro 19% de la masa accionaria. En total, controla cerca del 70% de la compañía.

El inicio del proceso de venta encuentra a Metrogas en una situación sensiblemente más sólida que en años anteriores. La Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) correspondiente al período 2025–2030, definida por la actual administración a mediados del año pasado, permitió recomponer la ecuación económico-financiera de la compañía tras años de atrasos tarifario y los recurrentes episodios de inestabilidad cambiaria.

El punto clave para viabilizar la transacción es la ampliación del plazo de concesión de Metrogas. La Ley Bases habilitó a las licenciatarias del transporte y la distribución de gas a solicitar prórrogas de hasta 20 años en sus contratos. En este caso, la expectativa es extender la licencia hasta 2047, aunque el trámite aún requiere el aval final de la Procuración del Tesoro.

