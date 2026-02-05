YPF oficializa la venta de Metrogas: contrató al Citi para buscar compradores por más de U$S700 millones

El punto clave para viabilizar la transacción es la ampliación del plazo de concesión de Metrogas. La Ley Bases habilitó a las licenciatarias del transporte y la distribución de gas a solicitar prórrogas de hasta 20 años en sus contratos. En este caso, la expectativa es extender la licencia hasta 2047, aunque el trámite aún requiere el aval final de la Procuración del Tesoro.