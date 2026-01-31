Adorni ingresó al directorio de YPF con la "Acción de Oro" en reemplazo de Guillermo Francos

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, fue designado este viernes como representante del Gobierno en el Directorio de YPF. El funcionario ocupará el cargo de director titular Clase A, posición que otorga la "Acción de Oro" y la potestad de vetar decisiones del consejo, función que era ejercida hasta el momento por Guillermo Francos.