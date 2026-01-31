Adorni ingresó al directorio de YPF con la "Acción de Oro" en reemplazo de Guillermo Francos

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, fue designado este viernes como representante del Gobierno en el Directorio de YPF. El funcionario ocupará el cargo de director titular Clase A, posición que otorga la "Acción de Oro" y la potestad de vetar decisiones del consejo, función que era ejercida hasta el momento por Guillermo Francos.
La firma del acta se realizó durante en las oficinas de la empresa en Puerto Madero. Francos permanecerá en el directorio, aunque renunció a la remuneración correspondiente al cargo y ejercerá el rol bajo modalidad ad honorem.
En el mismo acto se concretó el ingreso de Martín Maquieyra, ex diputado nacional del PRO. Las vacantes para ambos nombramientos surgieron tras las renuncias de Eduardo Javier Rodríguez Chirillo, ex secretario de Energía, y José Rolandi, ex vicejefe de Gabinete, quienes dejaron sus puestos por motivos personales.
Las modificaciones quedarán asentadas en los registros de la compañía y en la Bolsa de Nueva York durante la próxima semana. Adorni será el único funcionario con la categoría Clase A.
El resto del cuerpo directivo está integrado por 17 miembros Clase D, que representan al sector privado, público y a los accionistas minoritarios.
Conformación del directorio
Con estas designaciones, la conducción de la petrolera, encabezada por el CEO Horacio Marín, queda integrada por el tucumano Lisandro Catalán, Guillermo Francos, Eduardo Ottino, Guillermo Koening, Emiliano Mongilardi, César Biffi, Andrea Confini, Gerardo Canseco, Manuel Adorni y Martín Maquieyra.
La lista de directores suplentes incluye a Santiago Martínez Tanoira, Silvia Ayala, Mauricio Martín, María Martina Azcurra, Carla Matarese, Pamela Verasay y Julio Schiantarelli.