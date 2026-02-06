Esta es la mantener tu habitación fresca con el aire acondicionado a 27°C

¿Cómo enfríar la habitación si bajar la temperatura del aire?

Salvador Gil, doctor en Física y experto en eficiencia energética, le comentó al diario Clarín cuáles son los riesgos de reducir el termostato del aire. Este advierte que un acondicionador gasta hasta un 40% más de energía por cada grado que bajamos en el control remoto. Con lo cual, por ejemplo, programado a 23° consume más del doble que a 26°, según estudios hechos en viviendas del AMBA.