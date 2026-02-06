Secciones
Una argentina ganó la versión española de Pasapalabra y se llevó el mayor pozo de toda la historia del programa

Tras 307 programas y más de un año de lucha, la concursante logró completar "El Rosco" este jueves 5 de febrero, marcando un récord absoluto en el formato de Antena 3.

Pasapalabra vivió ayer una tarde de emociones que quedará grabada en la historia de la televisión. Rosa Rodríguez, la concursante argentina que se estrenó el 19 de noviembre de 2024, finalmente logró la hazaña: acertar las 25 palabras del rosco. Con una mezcla de nervios y maestría, Rosa pasó de la "C" de "capirote" a la "R" de "reciente" para hacerse con un botín de 2.716.000 euros, la cifra más alta jamás entregada en el programa.

La victoria llegó tras un duelo épico contra su eterno rival, Manu, quien permanecía en el concurso desde mayo de 2024. Rosa cerró su participación con palabras técnicas y complejas como "Escampavía" (E) y "Vitaphone" (V), demostrando una agilidad mental que dejó sin palabras al presentador Roberto Leal. Este premio no solo representa un cambio radical de vida para la ganadora, sino que cierra un ciclo de 307 programas en los que la audiencia española acompañó a la argentina en su camino hacia el éxito.

El rosco ganador

A. Partidario de no ejercer el derecho a votar en un proceso electoral. ABSTENCIONISTA

B. Perteneciente o relativo a la antigua ciudad de Bizancio o a su imperio. BIZANTINO/A

C. Gorro rematado en punta, de cartón y cubierto de tela, que usan los penitentes en las procesiones de Semana Santa. CAPIROTE, CUCURUCHO, CAPUCHÓN

D. Unidad de volumen que equivale a la décima parte de un litro. DECILITRO

E. Barco de vela, pequeño y ligero, que sirve de explorador a una embarcación más grande. ESCAMPAVÍA

F. Hablar muy deprisa y atropelladamente. FARFULLAR

G. Persona contratada para bailar en una discoteca o sala de fiestas. GOGÓ

H. Polvo que resulta de la molienda del trigo o de otras semillas. HARINA

I. Doctrina que defiende la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar o económica. IMPERIALISMO

J. Conjunto de las sentencias de los tribunales y doctrina que contienen. JURISPRUDENCIA

L. Huevo de piojo. LIENDRE, LIENDRA

M. Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP. MORRALL (Earl)

N. Estado o actitud del país que se abstiene de intervenir en una guerra o conflicto entre otros. NEUTRALIDAD, NEUTRALISMO

Ñ. Hermano del cuñado de una persona. CONCUÑADO/A, CONCUÑO/A

O. Provincia española a la que pertenecen los municipios de Verín y Ribadavia. ORENSE, OURENSE

P. Alzar un caballo las patas delanteras alternativamente, haciéndolas caer con fuerza y sin avanzar. PIAFAR

Q. Máquina destinada a regular mediante pago el tiempo de estacionamiento de los vehículos. PARQUÍMETRO

R. Que ha sucedido hace poco. RECIENTE

S. Sigla que designa el mensaje de texto que se puede enviar y recibir a través de un teléfono móvil. SMS

T. Pantalón vaquero. TEJANO/S

U. Objeto que sirve para cierto uso o que se emplea, manejado con las manos, para realizar cualquier trabajo u operación. UTENSILIO, ÚTIL/ES

V. Nombre del sistema de cine sonoro creado en la década de 1920, que se empleó en la película El cantor de jazz. VITAPHONE, VITÁFONO

X. Resultado feliz de un negocio o una actuación. ÉXITO

Y. Persona obligada por ley al pago de un impuesto. CONTRIBUYENTE

Z. Agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia. ZARANDEAR, ZARANDAR, ZAMARREAR

