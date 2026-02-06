Una argentina ganó la versión española de Pasapalabra y se llevó el mayor pozo de toda la historia del programa

La victoria llegó tras un duelo épico contra su eterno rival, Manu, quien permanecía en el concurso desde mayo de 2024. Rosa cerró su participación con palabras técnicas y complejas como "Escampavía" (E) y "Vitaphone" (V), demostrando una agilidad mental que dejó sin palabras al presentador Roberto Leal. Este premio no solo representa un cambio radical de vida para la ganadora, sino que cierra un ciclo de 307 programas en los que la audiencia española acompañó a la argentina en su camino hacia el éxito.