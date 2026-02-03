Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: “No podés decir que nunca compraste ropa en la Argentina”

Además, cuestionó los prejuicios vinculados a su paso por ferias populares. “Siempre eso de ‘esta estuvo en La Salada y la vamos a denigrar’. Uno es como es y yo no voy a modificar si estoy acá, allá o en la China. Lo que hago es cobrar poquito, que sea económico y accesible. Pero en este país parece que lo accesible es berreta”, lanzó. Y agregó: “Por eso hay gente a la que le tenés que cobrar caro para que crean que están comprando algo supremo”.