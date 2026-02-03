Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: “No podés decir que nunca compraste ropa en la Argentina”

Luis Caputo quedó en el centro de la polémica tras asegurar que “nunca compró ropa en Argentina porque era un robo”, una frase que despertó múltiples críticas. Entre ellas, la de Marixa Balli, quien cuestionó con firmeza al funcionario. “Sos ministro, trabajás en la política argentina, no podés decir que nunca compraste ropa en la Argentina”, sostuvo
“No podés decirlo porque aparte tenés la posibilidad de viajar. Para la gente que vive en la Argentina y que no puede viajar, que apenas puede pagar el boleto de colectivo, es ofensivo esto”, afirmó Balli, en A la Barbarossa (Telefe).
Y agregó: “Lo digo con buena onda, eh. Soy apartidaria. ¡Basta, no me jodan más! Soy realista. Soy una ciudadana realista de lo que laburo y me rompo el alma”.
También aprovechó el espacio para detallar las dificultades económicas que enfrenta una pyme textil. “Vos tenés que pagar cargas sociales, 35% de ganancias, ARBA y todo lo que hay que pagar. Los impuestos son muy caros. Bajen los impuestos y todo va a poder ser mucho más normal. Colaboren con la empresa, no solo con las grandes empresas que son millonarias, con las mini pymes, porque este país se sostiene con los trabajadores”, sostuvo.
El fuerte descargo de Marixa Balli
La empresaria se refirió al impacto emocional del cierre de su marca y a las críticas que recibió. “Tenés gente que te dice ‘vendés zapatos truchos’. Las fábricas son muy pocas en Argentina y casi todas trabajan para muchísimas marcas, incluso algunas muy importantes. La mano de obra y la calidad es la misma y puede modificarse si alguien quiere un cuero”, explicó.
Además, cuestionó los prejuicios vinculados a su paso por ferias populares. “Siempre eso de ‘esta estuvo en La Salada y la vamos a denigrar’. Uno es como es y yo no voy a modificar si estoy acá, allá o en la China. Lo que hago es cobrar poquito, que sea económico y accesible. Pero en este país parece que lo accesible es berreta”, lanzó. Y agregó: “Por eso hay gente a la que le tenés que cobrar caro para que crean que están comprando algo supremo”.
Uno de los puntos que, según contó, terminó de desalentarla fue la relación con los proveedores. “Suben y suben los insumos que son importados. Decís: ¿cómo puede ser si el dólar está relativamente estable y no hay inflación? Te responden: ‘No, porque mañana puede subir’. Llega un momento… yo soy una mujer que lo hace todo sola. Estoy cansada. Tengo derecho a cansarme, a agotarme después de veintipico de años”, confesó.
Por último, Balli volvió a defender los circuitos comerciales alternativos y puso el foco en las diferencias impositivas a nivel internacional. “Casi todo lo importado se hace en China. Cuando vas a Estados Unidos comprás un pantalón espectacular a veinticinco dólares y es espectacular porque lo reciben de China con menos impuestos”, concluyó.