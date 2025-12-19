La pobreza se redujo al 27,5% en el tercer trimestre de 2025, según el Gobierno nacional

El Ministerio de Capital Humano informó este viernes que la pobreza se redujo al 27,5% de la población durante el tercer trimestre de 2025. La estimación surge de una proyección elaborada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), en base a información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Desde la cartera, que conduce Sandra Pettovello, detallaron que los indicadores sociales mostraron una mejora significativa en la comparación interanual. En ese sentido, precisaron que la pobreza registró una baja de 10,8 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2024.
Además, señalaron que desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei la reducción acumulada alcanza los 27,3 puntos porcentuales, lo que representa una caída sustancial en los niveles de pobreza a nivel nacional.
En relación a la indigencia, el índice descendió 3,8 puntos porcentuales en comparación con el tercer trimestre del año pasado. “Asimismo, se estima que la indigencia bajó 3,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año anterior. Desde los inicios de ésta gestión, la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales. Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia”, informaron oficialmente.
De acuerdo a los datos difundidos, la indigencia se ubicó en el 5,4%, consolidando la tendencia descendente observada a lo largo de la actual administración.