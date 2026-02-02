Método 3x10x3: en qué consiste y cómo ayuda a ganar músculo en los brazos

Para esta rutina, la especialista destaca que es necesario utilizar pesas, ya que esta herramienta potencia los resultados. A la hora de elegir el peso adecuado de tus mancuernas, Sara Álvarez asegura que no hay que obsesionarse con el número de kilos: «La clave para saber si es suficiente es que las tres últimas repeticiones te cuesten un gran esfuerzo. Cuando ya no sea así, es el momento de aumentar de peso de kilo en kilo, o añadiendo una plancha más en el caso de trabajar los brazos con aparatos», asegura la experta.