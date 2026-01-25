¿Es malo entrenar antes de dormir?: la explicación de los especialistas

Especialistas en salud y sueño señalan que el impacto del ejercicio nocturno depende de varios factores, como el tipo de actividad, la intensidad y el tiempo que transcurre entre el entrenamiento y la hora de acostarse. Mientras algunos estudios indican que el movimiento ayuda a liberar tensiones y favorecer el descanso, otros advierten que ciertos entrenamientos pueden estimular en exceso el organismo y dificultar el sueño.