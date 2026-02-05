Secciones
SociedadSalud

Estos cinco alimentos ayudan a dejar de fumar de forma natural

Con estos alimentos podrás apoyarte en tu camino hacia un estilo de vida libre de tabaco.

FUMAR FUMAR
Hace 1 Hs

Dejar de fumar es un desafío, pero una dieta adecuada puede hacer que el proceso sea más llevadero y efectivo. Desde frutas ricas en antioxidantes hasta vegetales que promueven la desintoxicación, descubre cómo estos 5 alimentos pueden apoyarte en tu camino hacia un estilo de vida libre de humo de tabaco y mantener la salud de tus pulmones.

Cinco alimentos que ayudan a dejar de fumar

Frutas cítricas: naranjas, limones y pomelos son ricos en antioxidantes y vitamina C, lo que puede ayudar a combatir los efectos nocivos del tabaquismo en el cuerpo. Además, su sabor refrescante puede ayudar a reducir los antojos de nicotina.

Zanahorias: son una excelente fuente de vitamina A y antioxidantes, que ayudan a reparar el daño celular causado por el humo del tabaco. Masticar zanahorias crudas puede proporcionar una alternativa saludable a los cigarrillos, ayudando a reducir los antojos.

Frutos secos: almendras, nueces y pistachos son ricos en grasas saludables y proteínas, lo que ayuda a mantener la saciedad y reducir los antojos de fumar. Además, su textura crujiente puede distraerte durante momentos de ansiedad.

Verduras de hoja verde: espinaca y col rizada son ricas en antioxidantes y fibra, lo que ayuda a desintoxicar el cuerpo y promover la salud pulmonar. Incorporar estas verduras a tu dieta puede apoyar tu proceso de dejar de fumar.

Jengibre: conocido por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas, el jengibre puede ayudar a calmar el malestar estomacal asociado con la abstinencia de nicotina. Su sabor picante puede ayudarte a reducir los antojos de fumar.

Evita estos alimentos si quieres dejar de fumar:

Según la Universidad Duke, en Carolina del Norte (EEUU), hay alimentos que pueden empeorar el sabor del cigarrillo, como frutas dulces, hortalizas y productos lácteos. Por otro lado, el consumo abundante de carne, alcohol o café puede realzar el sabor del cigarrillo, aumentando el deseo de fumar.

Al incorporar estos alimentos en tu dieta y evitar los mencionados, estarás apoyando tu proceso de dejar de fumar y promoviendo una mejor salud pulmonar y general. 

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves
1

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos
2

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?
3

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?
4

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika
5

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez
6

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez

Más Noticias
Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Tribus de mamás, exigencias silenciosas y la sensación constante de no estar haciendo lo suficiente

Tribus de mamás, exigencias silenciosas y la sensación constante de no estar haciendo lo suficiente

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Comentarios