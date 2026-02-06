Secciones
SociedadActualidad

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Ambas actividades son accesibles y beneficiosas para la salud, pero no producen los mismos efectos. Qué dicen los especialistas sobre caminar y andar en bicicleta para mejorar la resistencia física y perder peso.

Caminar o andar en bicicleta: ¿cuál es la mejor opción para ganar resistencia y perder peso? Caminar o andar en bicicleta: ¿cuál es la mejor opción para ganar resistencia y perder peso? Hola
Por LA GACETA Hace 3 Hs

Caminar y andar en bicicleta son dos de las actividades físicas más elegidas por quienes buscan mejorar su condición física sin someterse a entrenamientos exigentes. Ambas ayudan a fortalecer el sistema cardiovascular, aumentar la resistencia y quemar calorías, pero sus beneficios no son idénticos ni impactan de la misma manera en el cuerpo.

Método 3x10x3: en qué consiste y cómo ayuda a ganar músculo en los brazos

Método 3x10x3: en qué consiste y cómo ayuda a ganar músculo en los brazos

A la hora de perder peso y ganar resistencia, influyen factores como la intensidad, la duración del ejercicio y el estado físico de cada persona. Por eso, especialistas en actividad física coinciden en que no existe una única respuesta: la mejor opción dependerá de los objetivos, la constancia y las posibilidades de cada individuo.

El ciclismo permite quemar más calorías en menos tiempo gracias a la posibilidad de controlar la intensidad del ejercicio. El ciclismo permite quemar más calorías en menos tiempo gracias a la posibilidad de controlar la intensidad del ejercicio. Clarín

Caminar o andar en bicicleta: ¿cuál es la mejor opción para ganar resistencia y perder peso?

Para quemar grasa, es clave elevar la frecuencia cardíaca a la “zona 2” o “zona 3”, estados en los que el cuerpo utiliza la grasa como fuente de energía. Si el objetivo es la pérdida de peso, ambas actividades pueden ser efectivas si se practican con la intensidad adecuada.

De acuerdo con Olivia Amato, entrenadora de Peloton, es más sencillo alcanzar un gasto calórico mayor en menos tiempo montando en bicicleta, ya que permite incrementar la resistencia y mantener un ritmo elevado con menos esfuerzo percibido que al caminar con pesas o en una pendiente.

La constancia es esencial para mantener una rutina efectiva y lograr la pérdida de peso La constancia es esencial para mantener una rutina efectiva y lograr la pérdida de peso Hola

Sin embargo, nutricionistas enfatizan que la clave para perder peso es la constancia. Si alguien disfruta más de caminar y es capaz de mantener una rutina regular con este ejercicio, a largo plazo podría ser más efectivo que abandonar un entrenamiento en bicicleta.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cómo lograr un abdomen plano caminando? estas rutinas te ayudarán a perder grasa solo con andar

¿Cómo lograr un abdomen plano caminando? estas rutinas te ayudarán a perder grasa solo con andar

Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
2

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
3

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán
4

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?
5

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?

Yerba Buena dio de baja a la empresa de El Militar Sosa tras el crimen de Érika Álvarez
6

Yerba Buena dio de baja a la empresa de "El Militar" Sosa tras el crimen de Érika Álvarez

Más Noticias
La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Comentarios