El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, responsabilizó a “la política de siempre” por el deterioro institucional y el avance de la inseguridad en la provincia.
“La decadencia de Tucumán tiene nombre y apellido: la política de siempre”, afirmó Catalán, al referirse al estado actual de la provincia y a la falta de respuestas concretas frente a los problemas que afectan a los tucumanos.
El dirigente libertario puso especial énfasis en los hechos de inseguridad ocurridos recientemente en distintos puntos del territorio provincial y sostuvo que no se trata de episodios aislados. “Lo que estamos viendo es la consecuencia de años de desidia, decisiones equivocadas y ausencia del Estado en los barrios”, señaló.
En ese sentido, cuestionó el contraste entre el relato oficial y la realidad cotidiana. “Mientras algunos intentan minimizar lo que pasa, los vecinos viven con miedo. Hay zonas donde el delito avanza con total impunidad”, expresó.
Remarcó que esta situación es el resultado de un modelo político agotado y defendió la necesidad de avanzar con reformas de fondo. “Por eso es importantísimo que se avance con la baja de la edad de imputabilidad. No para perseguir a nadie, sino para terminar con la impunidad y dar una respuesta clara frente a delitos graves”, sostuvo.
Por último, Catalán sostuvo que sin decisiones firmes y cambios estructurales, la inseguridad seguirá creciendo. “Seguir haciendo lo mismo solo garantiza que Tucumán siga en decadencia. Hace falta un rumbo distinto y coraje político”, concluyó.