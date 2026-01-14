Secciones
Política

“La decadencia de Tucumán tiene nombre y apellido: la política de siempre”, afirmó Catalán

El dirigente libertario se refirió a los hechos de inseguridad ocurridos recientemente en distintos puntos de la provincia y sostuvo que no se trata de episodios aislados.

Lisandro Catalán. Lisandro Catalán.
Hace 22 Min

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, responsabilizó a “la política de siempre” por el deterioro institucional y el avance de la inseguridad en la provincia.

“La decadencia de Tucumán tiene nombre y apellido: la política de siempre”, afirmó Catalán, al referirse al estado actual de la provincia y a la falta de respuestas concretas frente a los problemas que afectan a los tucumanos.

Federico Pelli: "El delito en Tucumán avanza porque hay zonas totalmente liberadas"

Federico Pelli: El delito en Tucumán avanza porque hay zonas totalmente liberadas

El dirigente libertario puso especial énfasis en los hechos de inseguridad ocurridos recientemente en distintos puntos del territorio provincial y sostuvo que no se trata de episodios aislados. “Lo que estamos viendo es la consecuencia de años de desidia, decisiones equivocadas y ausencia del Estado en los barrios”, señaló.

En ese sentido, cuestionó el contraste entre el relato oficial y la realidad cotidiana. “Mientras algunos intentan minimizar lo que pasa, los vecinos viven con miedo. Hay zonas donde el delito avanza con total impunidad”, expresó.

Remarcó que esta situación es el resultado de un modelo político agotado y defendió la necesidad de avanzar con reformas de fondo. “Por eso es importantísimo que se avance con la baja de la edad de imputabilidad. No para perseguir a nadie, sino para terminar con la impunidad y dar una respuesta clara frente a delitos graves”, sostuvo.

Vargas Aignasse respondió al libertario Federico Pelli: "Fue ‘ñoqui’ en la Legislatura"

Vargas Aignasse respondió al libertario Federico Pelli: Fue ‘ñoqui’ en la Legislatura

Por último, Catalán sostuvo que sin decisiones firmes y cambios estructurales, la inseguridad seguirá creciendo. “Seguir haciendo lo mismo solo garantiza que Tucumán siga en decadencia. Hace falta un rumbo distinto y coraje político”, concluyó.

Temas TucumánOsvaldo JaldoMiguel AcevedoLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Transporte público: Fernando Juri confirmó que está en agenda el cambio de sistema

Transporte público: Fernando Juri confirmó que está en agenda el cambio de sistema

Lo más popular
Un niño murió en una colonia en Yerba Buena
1

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
2

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María
3

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares
4

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico
5

El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico

Lo que queda de la clase media tradicional argentina
6

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

Más Noticias
Vargas Aignasse respondió al libertario Federico Pelli: Fue ‘ñoqui’ en la Legislatura

Vargas Aignasse respondió al libertario Federico Pelli: "Fue ‘ñoqui’ en la Legislatura"

Federico Pelli: El delito en Tucumán avanza porque hay zonas totalmente liberadas

Federico Pelli: "El delito en Tucumán avanza porque hay zonas totalmente liberadas"

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Comentarios