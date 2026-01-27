Secciones
Lisandro Catalán celebró la baja del riesgo país

La caída del riesgo país es considerada por el oficialismo como una señal positiva de los mercados internacionales, en el marco de las reformas económicas impulsadas por la administración nacional.

Hace 2 Hs

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán y ex ministro del Interior, Lisandro Catalán, celebró la reciente baja del riesgo país, que volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos luego de casi una década.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Catalán destacó la relevancia del dato y lo vinculó directamente con el rumbo económico del Gobierno nacional. “Hacía casi una década que la Argentina no registraba un riesgo país por debajo de los 500 puntos. Este dato no es menor”, expresó.

En esa línea, el dirigente sostuvo que este indicador refleja “el éxito del Presidente Javier Milei en ordenar la macroeconomía” y remarcó que la baja del riesgo país es una señal clara de la confianza que hoy tiene el mundo en el rumbo elegido y en el próximos años de la Argentina.

La caída del riesgo país es considerada por el oficialismo como una señal positiva de los mercados internacionales, en el marco de las reformas económicas impulsadas por la administración nacional, orientadas al orden fiscal, la reducción del déficit y la previsibilidad macroeconómica.

